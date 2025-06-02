烏克蘭打到4,000公里外的西伯利亞　影響不只於俄烏伊斯坦堡談判

6月1日，正當烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）確認將會由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）率團出席翌日的第二輪伊斯坦堡俄烏談判之際，烏克蘭卻同時向俄羅斯境內的多個空軍基地發動出奇不意的無人機攻勢，最遠打到離烏克蘭超過4,000公里的西伯利亞東部伊爾庫茨克（Irkutsk）。烏克蘭聲稱破壞了總值70億美元的41架俄羅斯軍機。俄方承認受襲，有飛機着火。有俄羅斯軍事博客則以「俄羅斯的珍珠港」來形容襲擊。

根據烏克蘭的說法，這場襲擊經過一年半策劃，由烏克蘭國家安全局（SBU）執行，動用117架無人機，在跨越三個時區的五個俄羅斯地區破壞了包括Tu-95和Tu-22戰略轟炸機和A-50空中預警機在內的關鍵空軍資產。

被擊中的空軍基地包括：伊爾庫茨克的白拉亞（Belaya）空軍基地（距離烏克蘭4,300公里）、摩爾曼斯克（Murmansk）的奧列尼亞（Olenya）空軍基地（1,800公里）、梁贊（Ryazan）的迪亞吉列沃（Diaghilevo）空軍基地（800公里）和伊萬諾沃（Ivanovo）空軍基地（650公里），以及阿穆爾（Amur）地區的設施。

伊爾庫茨克的白拉亞（Belaya）空軍基地距離烏克蘭超過4,300公里。（Google Map）

其中，伊爾庫茨克的州長表明這是當地第一次受到烏克蘭無人機攻擊。而摩爾曼斯克更是俄羅斯北海艦隊的總部所在。

出奇不意的攻擊

烏克蘭對於俄羅斯境內目標發動無人機攻擊，本來是司空見慣的事。一直以來，烏克蘭會使用飛行距離較遠、負重較高的定翼無人機趁黑夜越境攻擊俄羅斯的邊境州份目標。但這一次烏克蘭卻是在大白天深入俄境的多處（按：其中白拉亞空軍基機只在蒙古國以北一兩百公里），而且是用廉價的四旋翼無人機發動攻擊，完全殺了俄羅斯一個措手不及。

這場行動代號為「蛛網」的攻擊並非直接越境發動，而且由烏克蘭人員將無人機走私運進俄羅斯境內，再安裝在卡車上的定制木箱中，頂部可以遠程打開，運送到俄羅斯各地空軍基地附近，再計算好時間來發動攻擊。其中，根據烏方消息，這些涉及攻擊的卡車更是由不知情的司機駕駛。俄羅斯聲稱已經逮捕了多名疑犯，不過烏克蘭就稱其涉事人員在襲擊之前早已全身而退。

根據烏克蘭的說法，這次攻擊破壞了俄羅斯34％的戰略轟炸機隊（據估計，俄羅斯各種戰略轟炸機加起來不足90架）。若然屬實，這將某程度削弱俄羅斯的核威脅能力（按：俄方去年底降低了使用核武的門檻，原則上可用於反擊由核武國家支持的非核武國家對俄羅斯的攻擊）。

而且，Tu-95和Tu-22戰略轟炸機也慣常用於向烏克蘭發動空襲，這次「蛛網」行動也對俄烏戰爭的遠程攻擊部份造成一定影響。不過，此等影響應該非常有限，特別是在俄羅斯也在大量動用無人機之際－－在5月31日，俄羅斯就向烏克蘭發動了472架無人機配合7枚導彈的大規模攻擊，期間更擊中一個烏克蘭軍事訓練基地，導致12人死，烏克蘭陸軍指揮官還因此馬上請辭。

這次「蛛網」行動還有至少兩大特點。烏克蘭不只繞過了俄羅斯的情報部門（按：澤連斯基稱烏克蘭行動的俄羅斯辦公室設在俄羅斯聯邦安全局的一個分部旁邊），長時間在俄國境內部署這場破壞行動，而且甚至在戰略上有計劃地透過邊境前線的攻擊將俄羅斯軍機迫往這次攻擊的目標空軍基地上，例如攻擊發動前三天就有數十架飛機被調到這次被擊中的摩爾曼斯克奧列尼亞空軍基地，突顯出烏克蘭軍事和情報部門的戰略性聯動能力。

同時，烏克蘭在這場攻擊中也運用了人工智能來自動識別攻擊目標，並且接上了俄羅斯境內的手機網絡來跟烏克蘭的指揮部門作遠距離溝通。這些部署顯示出在無線網絡和人工智能愈發普及的時代，針對無人機的電子戰其實也是能夠被輕易繞過的。

根據烏克蘭和美國官員的消息，烏克蘭這次行動之前並沒有事先知會美國。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也在6月1日進行了通話，期間魯比奧依然呼籲俄烏雙方進行持續的直接溝通。

戰爭能力的證明

這次烏克蘭在伊斯坦堡會晤之前發動如此重大的無人機攻擊，當然不是偶然，而是要向俄羅斯和全世界顯示烏克蘭有深入攻擊俄羅斯境內目標的能力。

6月1日，烏克蘭國家安全局馬柳克（Vasyl Maliuk）向澤連斯基匯報「蛛網」行動結果。（X@ZelenskyyUa）

根據路透社日前引述消息報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）如果意識到他無法按照自己的條件達成和平協議，他將試圖通過軍事勝利向烏克蘭人和歐洲人展示，「明天的和平將會更加痛苦。」

這種心態大概就解釋了為何俄羅斯近來接連向烏克蘭發動戰爭以來規模最大的空襲，而且陳兵烏克蘭的蘇梅（Sumy）地區方向，似乎有威脅在此拉開新戰線之意。同時，俄羅斯的2025年夏季攻勢已經開動，5月攻佔了450平方公里土地，是過去半年以來最快的速度。

烏克蘭的「蛛網」行動就是要警告普京不要低估烏克蘭的反擊能力和意志。

另外，在西方這一邊，特朗普（Donald Trump）一直認為烏克蘭「手中沒有牌」、打不過俄羅斯，而本來有可能會向烏克蘭輸出「金牛座」（Taurus）巡航導彈的德國新政府最終也「懸崖勒馬」，只同意協助烏克蘭生產長程導彈，沒有向烏克蘭直接提供射程能打到莫斯科的「金牛座」。

2025年5月28日，德國柏林，總理默茨（Friedrich Merz，右）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）在總理府會面後出席新聞發布會。（Reuters）

對於這些「盟友」，烏克蘭以大體上自我研發的無人機深入攻擊俄羅斯境內目標，就是要證明烏克蘭就算沒有西方援助，也有辦法讓俄羅斯為這場戰爭付出沉重代價。

「能戰才能和」是戰時和談的前提。「蛛網」行動就是要顯示烏克蘭「能戰」。

停火尚遠

根據不同媒體的報道，烏克蘭已經為6月2日開始的伊斯坦堡判談判草議了一份提案。在停火問題上，烏克蘭要求達成無條件全面停火，然後由俄方雙方釋放所有戰俘，把被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童遣送回國，並由澤連斯基同普京直同進行會面（按：普京此前拒絕在第一場伊斯坦堡會談中同澤連斯基會面）。

在停戰問題上，烏克蘭要求要有保證俄羅斯不再入侵的安全保障，國際社會不得承認俄羅斯對於其實質控制的烏克蘭領土的主權，所有領土問題要在停火之後在實控前線的基礎上進行談判，停戰條款不能對烏克蘭軍事力量設下任何限制，對俄制裁只能逐步減除以作監督停戰協議執行之用，俄羅斯亦必需向烏克蘭支付戰爭賠償。

俄烏代表團2025年5月16日在土耳其伊斯坦堡舉行談判，由土耳其主持（Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

根據路透社5月28日的報道，俄方則要求北約「書面保證」不再東擴（包括烏克蘭、摩爾多瓦、格魯吉亞等），烏克蘭要保持中立地位，俄羅斯被凍結在西方的大約3000億美元資產得到釋放，烏克蘭保障境內俄語人口。文章沒有提到限制烏克蘭軍力的問題。不過，普京的官方立場依然要求烏克蘭交出俄羅斯還未有完全控制的「公投入境」四州。

由於俄烏要求相距甚遠，6月2日的第二場伊斯坦堡談判很可能跟第一場差別不大，只是為了向特朗普和全世界各自展示和平努力的表演而已。俄烏雙方的首要目標，還是在戰場上實證自己有堅持下去的能力，從而試圖迫使對方讓步。

可以說，雖然烏克蘭這場「蛛網」攻擊看起來很轟動，但其對俄烏和談的直接影響其實是非常有限的。

「蛛網」行動的更重要影響，是在於新型無人機戰爭對於傳統軍事資產的威脅。《經濟學人》就引述華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）的研究員Tom Shugart的一段短評來突顯出這一點：「想像一下，在比賽日〔按：指實戰〕，鐵路場的貨櫃中、在港口或近海的中國擁有的集裝箱船上、停在隨機地點的卡車上等等，這些地方的貨櫃突然釋放出成數以千計的無人機，出擊並至少導致美國空軍的『皇冠上的明珠』不能運作。在我看來，這完全是可行的。」

俄烏戰爭的持續為軍人和無辜平民帶來無窮苦難，但這場戰爭卻可能是21世紀的第一場戰場科技革命。