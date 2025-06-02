烏無人機突襲俄多個機場　稱擊中41架戰機值70億美元　俄斥恐襲

俄羅斯國防部6月1日表示，烏克蘭當日以無人機大規模攻擊俄國5個地區的軍用機場，導致多架飛機起火，俄方形容為「恐怖襲擊」。烏克蘭國家安全局（SBU）其後證實，當日進行代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，擊中俄軍41架戰機，估計總值達70億美元。



可遙距開頂棚屋藏無人機 由貨車運送駛近目標

路透社引述烏克蘭安全官員說法，以及根據網上發布的圖片，烏克蘭將裝滿炸藥的無人機，以木製棚屋屋頂遮掩及由貨車運送，當貨車駛至空軍基地附近時，棚屋屋頂面板由遙距裝置掀開以打開，讓無人機升空發動突襲。

俄羅斯國防部證實，至少5個軍用機場受襲，分別在摩爾曼斯克（Murmansk）、伊爾庫茨克（Irkutsk）、伊凡諾沃（Ivanovo）、梁贊（Ryazan）和阿穆爾（Amur）。俄方表示，除摩爾曼斯克、伊爾庫茨克兩個地區外，其他地區的襲擊均被防空系統攔截。

澤連斯基讚輝煌成果 花超過年半準備

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏方共動用了117架無人機，俄軍遭受了「非常明顯的損失」，形容是「絕對輝煌的成果」，又稱行動準備時間超過一年半。

俄媒：有貨車司機被扣查

俄方表示，至於針對摩爾曼斯克、伊爾庫茨克的攻擊，則導致俄方多架飛機起火，目前火災已被撲滅，沒有人員傷亡報告，部份參與攻擊的人員已被拘留。塔斯社報道，被扣查人員為貨車司機，施襲無人機的具體數量暫未統計。