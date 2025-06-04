李在明當選：韓國外交轉向與東亞秩序重塑

經過兩個月激烈競選，韓國共同民主黨候選人李在明以「經濟民生優先」與「務實外交」為競選綱領，在2025年韓國總統大選中脱穎而出。李在明當選標誌着韓國外交路線將從意識形態導向轉向國家利益導向。其「平衡外交」的對外方針與「包容增長」的內政理念，充分體現韓國新政府對穩定周邊局勢、提振國內經濟、保障社會民生的核心訴求，也為中韓關係改善及區域合作深化創造了新的可能性。



作者：楊延龍，山東大學國際問題研究院專任研究員



李在明的執政路線具有鮮明的實用主義特徵，其核心理念是在國家安全與經濟利益之間尋求動態平衡。李在明在選戰中多次闡明對華政策基調，即中國作為韓國重要的貿易伙伴和朝鮮半島安全事務中具有重要影響作用的國家，穩定處理與中國的關係至關重要。他表示，「韓國無法承受疏遠中國的代價」，需要平衡中美關係。

在安全領域，李在明主張延續文在寅時期對華和對朝政策。李在明將「穩定韓中關係」與「恢復韓朝對話」並列為外交主軸，其邏輯在於通過中韓良性互動間接推動朝鮮半島局勢緩和。他明確表示「韓國不應介入台海事務」，並認為半島安全架構需通過對話而非對抗來維護，這為中韓兩國共同維護東北亞地區和平與穩定創造了合作空間。

韓國第21屆總統選舉周二（3日）正式投票，韓媒進行的票站調查預測共同民主黨候選人李在明獲勝。圖為李在明的支持者在得知票站調查結果後歡呼。（Reuters）

在經貿領域，李在明多次強調「中國是韓國重要的貿易伙伴」，並承諾通過高層互訪修復因尹錫悦政府激進政策而受損的中韓關係。這種務實姿態回應了韓國經濟對中國市場的深度依賴——2024年中國佔韓國半導體出口的51.7%，韓國動力電池原材料對中國依賴程度超90%，而尹錫悦時期的對華強硬政策已導致韓國對華貿易順差大幅縮水，一度出現貿易赤字。

李在明執政伊始便要面臨難以平息的國內政局動盪，不斷惡化的地緣政治形勢，以及持續加大的經貿發展下行壓力。特朗普政府自今年4月起對韓國加徵25%的關稅，涉及汽車、電子、鋼鐵等韓國支柱產業，導致韓國對美出口額萎縮，三星、現代等大型企業利潤大幅下滑，大量中小企業陷入經營困境甚至瀕臨破產。

不僅如此，韓國對華貿易尚未完全走出尹錫悦政府時期的陰影。在全球經濟增長放緩、供應鏈重構等外部因素影響下，韓國經濟復甦的空間面臨進一步壓縮。數據顯示，今年前五個月韓國的出口和消費出現停滯，GDP面臨萎縮壓力。

2025年6月2日，韓國首爾，韓國民主黨總統候選人李在明在競選集會上發表演說。(Reuters)

在此背景下，李在明更加強調韓國自身利益的重要性。在內政方面，李在明計劃實施「包容增長」政策，加大對中小企業扶持力度，推動科技創新與產業升級，以緩解經濟下行壓力，重塑韓國在國際經濟格局中的地位。

在對外方面，他試圖通過推行「平衡外交」政策，在中美兩大經濟體之間尋找戰略支點，一方面積極與美國展開關稅談判，爭取降低關稅壁壘、維護韓國產業利益；另一方面主動修復與中國的戰略合作伙伴關係，推動區域經貿合作，拓展海外市場。在這種情況下，李在明的對華政策框架將體現在以下三方面：

首先，安全博弈的再平衡。自2017年薩德入韓之後，薩德問題已然成為中韓關係的試金石。李在明雖承認現有薩德部署是「既定事實」，但強調「限制使用」原則，這與美軍方「強化區域威懾」的需求存在潛在衝突。若美國試圖追加部署或擴大薩德功能，可能引發中韓新的外交摩擦。

2017年4月，韓國警方出動數千名警員封鎖道路，並與反「薩德」人士發生衝突。（VCG）

美國自2017年起在韓國部署薩德反導系統，引發中國強烈不滿。（VCG）

另外，李在明宣稱要同時鞏固韓美同盟、修復對華關係、推進韓朝對話，本質上是在迎合美國安全承諾的同時，避免過度刺激朝鮮與中國。李在明採取「既要又要還要」的模糊性戰略和複合型策略，意圖在中美博弈中尋求戰略自主性。但無論如何，韓國試圖在中美競爭中再次扮演「平衡者」，將大大緩解地區安全緊張局勢，但該策略的可行性將取決於中美在東北亞地區的戰略互動。

其次，經貿合作的再強化。李在明的對華經濟政策將聚焦產業鏈互補性與市場準入。李在明政府將在重啟的中韓自貿協定升級談判中，重點突破鋰電池、生物醫藥等領域的市場壁壘，並推動韓企參與中國「新三樣」（電動汽車、動力電池、太陽能）產業配套，加大對華投資力度。這既符合韓國半導體、新能源產業的技術優勢，又能緩解其對在華貿易中面臨的壓力——過去兩年韓國對華貿易一度出現罕見逆差，而中國對鎵、鍺的出口管制已衝擊韓國半導體供應鏈。

中國外長王毅、日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈3月22日在東京出席第11次中日韓外長會議。（Reuters）

區域合作的催化效應。在特朗普關稅戰施壓下，中日韓三國於今年4月重啟自貿區談判。這場始於2002年的東亞經濟整合構想，歷經16輪談判與20年地緣博弈，在中美戰略競爭與三國產業競爭加劇的背景下，或迎來破局嘗試。李在明積極贊成以東盟10+3機制為平台，推動中日韓自貿協定談判重啟。

他主張韓國應「在中美之間不選邊站」，通過參與RCEP深化與中國、東盟的產業鏈整合，同時以CPTPP為槓桿平衡美國提高關稅壓力。這種「雙軌策略」若成功，可能打破東北亞經濟合作長期受制於政治對立的僵局。

在複雜多變的國際局勢下，中韓關係發展面臨重要機遇。李在明推行「平衡外交」政策，主張在美韓關稅談判中堅持平等地位，反對尹錫悦時期對美國的無底線妥協；李在明的對朝政策以和平對話為核心，致力於恢復朝韓軍事熱線，停止相互挑釁；強調中國在半島安全問題上的關鍵作用，暗示將藉助中韓合作推動朝鮮重返對話桌；在美日韓三邊合作中，李在明將政策重心偏向功能性合作，淡化意識形態同盟色彩，反對將三邊機制擴展至台海等敏感議題。這種外交務實姿態為中韓在區域安全領域開展有限協作創造了空間。

中韓關係：2023年6月8日，中國駐韓大使邢海明大使在官邸會見韓國共同民主黨黨首李在明。（中國駐韓大使館網站）

需要看到，李在明的外交政策也將面臨諸多挑戰。一是外部面臨美國的戰略反制壓力。在中美競爭的大背景下，美國對韓國的外交政策施加了強大壓力。半導體與新能源領域作為美國對華制裁的主戰場，李在明提出的「半導體產業補償計劃」鼓勵企業保持對華技術合作，這與美國要求韓國「供應鏈去中國化」的戰略目標嚴重衝突。若美國以「敏感國家」標籤限制韓國技術獲取，並通過削減駐韓美軍規模、加徵關稅等手段進行戰略反制，李在明將不得不在「經濟利益」與「安全依賴」之間做出艱難抉擇。

二是內部面臨保守勢力的干擾阻力。韓國國內保守陣營持續炒作「親華賣國」議題，對李在明的對華政策形成掣肘。保守勢力控制着部分政治資源，可能通過輿論引導、政治干預等手段，迫使李在明在涉華問題上採取「說一套做一套」的策略，影響中韓關係改善的進程。

三是在地區局勢方面面臨朝鮮的不確定性。朝鮮對李在明提出的「和平對話」政策持謹慎觀望態度。2024年朝鮮刪除憲法中的「自主統一」表述，且其核導計劃並未因韓國政權更迭而停滯。若朝鮮繼續推進導彈試射、核試驗等動作，美國極有可能藉此推動強化美韓軍事同盟，要求韓國增加駐韓美軍軍費分攤、擴大薩德系統部署範圍，這將使李在明在對朝緩和與對美妥協之間陷入兩難境地。

總體而言，李在明的務實主義外交政策為中韓關係改善和地區合作帶來了新的可能，但要實現這一目標，需突破美國「勒索外交」、國內保守勢力「反華」民粹以及與朝鮮構建可持續對話機制這三重障礙。韓國能否在「經濟依存」與「安全焦慮」間找到平衡支點，不僅關乎中韓關係的未來，也將對中美競爭格局和東北亞地區的戰略穩定產生深遠影響。