特馬決裂：馬斯克當了叛臣　萬斯選擇作孝子

從本屆美國大選，馬斯克（Elon Musk）跳出來下注特朗普，成為特朗普最大的金主開始，我就一直在關注特馬二人的關係演變。馬斯克我之前不太清楚，但是根據我對特朗普多年的觀察了解，我們一早就認為，不管特朗普能不能選上，他們早晚會有分道揚鑣，甚至反目成仇那一天。

後來特朗普獲勝，論功封賞，特地為馬斯克弄出了一個政府效率部（DOGE）並任命馬斯克為部長。實際上在兩人蜜月期，馬斯克獲得的特朗普授權遠超一般部長。

那個時候，馬斯克風光無限，隨意出入海湖莊園、白宮，出則和特朗普同機，入則與特朗普同席，連一些外國元首見特朗普都要先經過馬斯克運作。以至於網友戲稱其為「馬千歲」或「一字並肩王」。有人甚至開始為「駙馬爺」庫什納擔心。

但越是這樣，他們關係破裂得越快。這不僅僅是由二人的性格與政治價值觀決定的，更因為馬斯克和特朗普要乾的是一件幾乎不可能完成的改革任務。

美國政治建立以來兩百多年從未進行過結構性變動，已經形成了盤根錯節的利益關係，馬斯克和特朗普要破解這個利益結構，建立新利益結構，非常困難。美國的歷史比較短，沒有歷史參照。但在中國歷史上，類似的變法案例，特別是失敗的變法案例可太多了。

往往都是，君臣在起初誓言改革，關係好得恨不得穿一條褲子，我妻妻你，我衣衣你。但是在龐大的改革阻力面前，最後不僅改革流產，君臣關係走向破裂，力主改革的「臣」，還往往成為被「君」拋出去頂鍋，安撫滿朝文武和利益集團的犧牲品。

2025年3月4日，美國紐約市曼哈頓中城，示威者在新聞集團（News Corporation）總部外抗議霍士新聞（Fox News）、美國總統特朗普和富豪馬斯克。（Reuters）

戰國時代秦孝公和商鞅的關係演變以及後來商鞅的命運，西漢時漢景帝和晁錯的關係演變以及後來晁錯的命運，宋代歷史上宋神宗和王安石的關係演變以及後來王安石的命運，以及明朝朱氏皇帝和張居正的關係以及後來張居正家族的命運......都是活生生、血淋淋的例子。

皇權政治下，權力高度集中，帝王掌握生殺予奪之權，率土之濱莫非王臣，推動改革尚且如此困難重重，成功者寥寥。況三權分立制度下權力被議會和法院制衡的美國總統乎？而且他們還有開放的輿論叨擾，資本寡頭的利益介入，甚至包括改革者自身的利益衝突，等等。

這些因素交叉疊加，讓特朗普和馬斯克面臨的困難，比中國歷史上主張變法改革的君臣所面臨的困難只多不少，成功的機率只低不高，而變法失敗並君臣關係破裂的可能，卻如幾何級數升級。任何一點的分歧都可能導致二人關係急劇破裂。

這就是特馬分道揚鑣的最深層次根本性原因。二人圍繞「大而美」法案、關稅戰、電動車、航空等政策性、路線性、具體性因素爆發的罵戰，以及在個人商業利益、道德層面的撕逼，都是政治層面最根本衝突的延伸，是誘因。

特朗普這場改革和二人關係的結局，熟諳政治歷史與人性的國人，早就拿到了標準答案。

有意思的是副總統萬斯在這場罵戰中的角色，像極了中國歷史上窺伺神器的儲君。馬斯克和特朗普罵到酣處，忍不住口出狂言，聲稱要彈劾特朗普並把萬斯推上總統寶座。

萬斯這個年輕的老賊，剛開始裝聾作啞，窺伺爭端，局勢明朗後，立馬選邊站隊，在社交媒體發了一個帖子，說「特朗普總統在我有生之年所做的工作比任何人都多」，「我很自豪能戰在他身邊」。

馬斯克當了叛臣，萬斯卻選擇作孝子。