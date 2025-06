特朗普：不排除終止馬斯克與政府間的合約　馬斯克反促成立新政黨

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)日前與Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)鬧翻,他於6月6日在總統專機上仍不忘提點此事,指會考慮一切事宜,表示不排除終止馬斯克與政府間的合約。



路透社報道,特朗普與馬斯克衝突後傳來白宮介入並斡旋二人通話消息,特朗普在空軍一號專機上重申未有安排與馬斯克對話,稱政府效率部(DOGE)幫了大忙,但「希望他能把特斯拉做好(hope he does well with Tesla)。」

特朗普早前接受傳媒訪問時又形容馬斯克失去理智,是遇上麻煩的可憐人。

圖為馬斯克2025年6月6日在特朗普搭乘專機時發布帖文,指美國需要組件新的政黨。(截圖自X@Elon Musk)

另一方面,馬斯克繼續在旗下社交平台X轉發批評特朗普稅改法案的帖文,警告將令美國破產。他又引述自己在社交平台進行的調查指,指美國「需要一個新的政黨來代表那些80%處於政治中間派的人士」,以代表這些中間選民。

報道引述馬斯克身邊消息人士指,馬斯克現已逐漸平息憤怒,預料認為他會希望修復自己與特朗普之間的關係。