美國總統特朗普(Donald Trump)6月6日接受美國廣播公司(ABC)電話採訪時,被問到會否與Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)通話,他回應稱「你說那個失去理智的人?」又稱沒有特別興趣。



外媒一度傳出特朗普會與馬斯克在6日對話的消息,但路透社之後引述來自白宮的消息人士報道,特朗普沒有與馬斯克6日通話的計劃。

2025年5月30日,美國總統特朗普(Donald Trump)和億萬富豪馬斯克(Elon Musk)在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室出席記者會。(Reutesrs)

美國廣播公司訪問特朗普時,問到會否與馬斯克對話,特朗普稱「你說那個失去理智的人?」(You mean the man who has lost his mind?),他稱目前沒有特別興趣與馬斯克對話。

他稱馬斯克想與他對話,但他沒有此準備。