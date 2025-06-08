似君臣更似父子：特朗普給馬斯克劃了一條紅線

特馬雖然關係破裂，但是從特朗普（Donald Trump）6日的表述看，他只是說他和馬斯克（Elon Musk）之間的「這段關係已經結束」，他無意修復。至少到目前為止，他似乎還沒有把馬斯克逼入絕境的打算。

但是特朗普也給馬斯克劃了一條不能逾越的紅線，不能「資助反對共和黨預算案的民主黨候選人」，否則將面臨「非常嚴重的後果」。這個就是赤裸裸的威脅了。

這也反映出，雖然他和馬斯克鬧翻了，但是特馬之間的矛盾，仍是同一個陣營的「黨派內部矛盾」，和民主、共和兩黨之間的矛盾仍有差異。可能也正因為這個原因，特朗普雖然聲稱要取消馬斯克旗下企業的政府合同和補貼，但實際上還未付諸行動。

不過現在有一個風險是，馬斯克在他的2.2億粉絲中搞了一個投票，問要不要在民主、共和兩黨之間成立一個新的真正能代表中間選民意願的政黨，獲得了超過80%的投票支持，他還說他確實有這一個打算。這就為特朗普和馬斯克的未來關係埋下了一個不確定的伏筆。

從特朗普和馬斯克這場爭端爆發的全部過程看，個人認為，馬斯克確實有點衝動了。特別是他把特朗普跟愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）派對的視頻發到網上，以及威脅要彈劾特朗普，成立MAGA第二中央等，這些都觸到了特朗普最敏感的逆鱗，太過分了。特朗普罵他「失去了理性」，我認為罵得沒錯。

相反我們看特朗普，雖然也在猛懟馬斯克，威脅馬斯克，但無論是罵，還是報復行動，都一直非常有分寸。

馬斯克威脅特朗普讓SpaceX旗下的龍飛船退役，若屬實將重創如今美國的航太事業。（NASA）

通過這場爭端，能看出來特朗普確實成熟了，比第一任期成熟多了。但馬斯克，在政治上還很青澀。

而兩人的關係，看起來似乎超越了單純的君臣關係，好像更有點像父子。

馬斯克是那個不管不顧、罔顧老爸尊嚴，蹬鼻子上臉往老爸臉上吐口水的逆子。而特朗普則更像一個有底線、有態度、有殺手鐧在手但不願輕易下死手的老爸。

6月7日，美國總統特朗普表示，若Tesla與SpaceX行政總裁馬斯克資助反對共和黨預算案的民主黨候選人，將面臨「非常嚴重的後果」。

特朗普稱：「如果他這麼做，他會為此付出代價。」但未透露具體措施。特朗普補充說，已無意願修復自己與馬斯克的關係，「我認為這段關係已經結束了。」

兩人近期因共和黨主導的預算案在社交媒體上公開交鋒，特朗普稱馬斯克「對總統職位極不尊重」。此前，馬斯克在社交媒體平台X發文批評美國政府力推的大規模稅收與支出法案，並攻擊特朗普，甚至轉發與愛潑斯坦舊聞相關內容，隨後刪除。

特朗普回應稱有關愛潑斯坦的指控是「陳年舊事」，並否認自己與其相關聯。

此外，特朗普還威脅稱有權取消馬斯克旗下企業的政府合同和補貼，儘管目前未就此採取行動。他強調，共和黨內部空前團結，對預算案順利通過持樂觀態度。