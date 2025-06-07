為衝突降溫？馬斯克「震撼爆料」與「撐彈劾特朗普」貼文消失
撰文：劉耀洋
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美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）6月5日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在網上爆罵戰期間，曾在社交媒體X上發布爆料帖文，指對方在已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的名單上，然而相關貼文目前已被刪除。外媒稱，此舉或預示2人的「口水戰」開始逐漸降溫。
英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）及《時代》周刊（TIME）報道，多個馬斯克爆料或批評特朗普的貼文已無法觀看。
截至6日凌晨，「特朗普在愛潑斯坦名單榜上有名」以及馬斯克轉發並認同要彈劾特朗普的貼文皆已顯示遭刪除。
馬斯克此前在X指特朗普在愛潑斯坦事件名單中，並表示這是華府沒有公開名單的真正理由，又以特朗普的縮寫「DJT」稱呼對方，希望「會有美好的一天」。他當時甚至呼籲大家記住這則貼文，稱真相將會出現。
報道稱，這或許預示兩人的罵戰將逐漸降溫，而特朗普早前已在空軍一號告訴記者，他雖無意和解，但自己一直忙於處理各種外交問題，根本無暇顧及馬斯克。特朗普稱：「我只是祝他一切順利。」
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