特朗普傳無意緩和與馬斯克關係　威脅若資助民主黨將面臨嚴重後果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前因被稱為「大而美」的減稅法案在線上爆發「口水戰」，引發外界關注。特朗普周六（6月7日）在美國全國廣播公司（NBC）的電話訪問中表示，他無意修復與馬斯克關係，還揚言威脅馬斯克，倘若他阻礙法案通過，將面「嚴重後果（serious consequences）」。



特朗普強調，倘若馬斯克資助民主黨人與那些對法案持反對意見的共和黨人，令法案受阻，將承受嚴重後果，但他拒透露有何後果，還在回應問題時坦言自己與馬斯克之間的關係已經結束，強調馬斯克不尊重自己，還指他不應該冒犯「身居總統一職」的自己。

特朗普還回應馬斯克日前在社交平台發文，當時馬斯克指特朗普牽涉已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件，這才令案件無法公布，不過這篇帖文現已被刪除，更上載特朗普與愛潑斯坦的合影。特朗普強調自己與事件無關，「愛潑斯坦的律師都這麼認為」，指那些自己與愛潑斯坦的聯繫是「舊聞（old news）」。

馬斯克對特朗普主推的減稅法案持反對立場，認為實施將推高聯邦政府負債，他在日前連發數帖「翻舊賬」，逐條回應特朗普及其支持者以往抨擊政府負債高的言論。特朗普因此威脅要下令取消馬斯克旗下公司與聯邦政府合約，不過他7日回應此事，稱自己不再考慮取消相關合約。

2025年6月6日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地步出直升機。（Reuters）

這法案目前送審參議院預料7月4日前進行表決，但時至今日，共和黨內未完全統一意見，加上民主黨預料會投反對票，法案有可能不獲通過。