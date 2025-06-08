洛杉磯聯邦移民執法引發騷亂　特朗普：示威者禁戴口罩

美國移民及海關執法局（ICE）6月6日加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間，爆發騷亂及警民衝突。華府宣布向當地派出2000名國民警衛隊，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7日感謝國民警衛隊盡責，並指民眾禁止在之後的示威戴口罩。



特朗普7日在自家社交平台Truth Social發文，感謝國民警衛隊在洛杉磯盡忠職守，並批評加州及洛杉磯的民主黨官員，又揚言不會容忍這些被煽動「激進左翼」的示威，以及「收錢的滋事份子」。

這次騷亂源於ICE在加州洛杉磯縣多地實施針對非法移民的執法行動，當局至今一共拘捕118人，其中44人在6日被捕。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）批評ICE的搜捕行動殘忍。

圖為2025年6月7日，洛杉磯縣派拉蒙鎮（Paramount）有示威焚燒雜物，與ICE人員對峙。（Reuters）

ICE被指在7日於派拉蒙鎮（Paramount）執行任務，結果惹來大批民眾示威，洛杉磯縣治安部門指有關示威屬非法集會，警方其後在當地使用催淚彈、電擊槍和防暴盾牌驅散示威者。

紐瑟姆當天證實特朗普政府將向洛杉磯部署2000名國民警衛隊，不過洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，國民警衛隊並沒有在市內部署，同時感謝洛杉磯警方及地方執法部門的努力。《紐約時報》則指，國民警衛隊將於24小時內抵達洛杉磯縣。

美國政府曾在1992年向洛杉磯派遣國民警衛隊，當時洛杉磯民眾不滿多名毆打黑人電單車司機的白人警員脫罪而引發騷亂，時任總統老布殊（George HW Bush）引用叛亂法，下令國民警衛隊協助平息局勢。