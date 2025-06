洛杉磯民眾繼抗議移民局執法行動　白宮高級顧問：暴動

美國移民及海關執法局(ICE)6月6日在洛杉磯多地發起清查非法移民的執法行動,拘捕至少44人,行動當晚就觸發第一輪示威,示威在第二日仍未停,目前至少4人被捕。白宮高級顧問米勒(Stephen Miller)7日譴責,並形容為「反對美國法律和主權的暴動(An insurrection against the laws and sovereignty of the United States)」。



綜合外媒報道,事發洛杉磯東南部的派拉蒙地區,有示威者7日下午上街集會,還佔領街區道路堵塞交通,甚至縱火。當局出動安全人員到場,一度與集會人群對峙,還施放催淚彈驅散。

2025年6月7日,美國加州,圖為示威者在街頭縱火抗議當局大肆搜捕非法移民。(Reuters)

另有示威者揮舞墨西哥國旗抗議當局搜捕行動,還有示威者戴有呼吸面罩。安全人員列隊站立一度與現場示威者對峙。州議員José Luis Solache指有4人被捕。

報道引述數據指,當地一部份移民是西班牙裔,國土安全部則指,有1000名暴力示威者在6日當晚包圍一棟聯邦執法大樓,還襲擊ICE人員。

洛杉磯市長巴斯( Karen Bass)則批評移民部門想在社區散播恐怖,破壞城市秩序。移民及海關執法局反指巴斯支持不法行為,強調會繼續執法,拘捕非法移民。