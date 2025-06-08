洛杉磯民眾繼抗議移民局執法行動　白宮高級顧問：暴動

美國移民及海關執法局（ICE）6月6日在洛杉磯多地發起清查非法移民的執法行動，拘捕至少44人，行動當晚就觸發第一輪示威，示威在第二日仍未停，目前至少4人被捕。白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）7日譴責，並形容為「反對美國法律和主權的暴動（An insurrection against the laws and sovereignty of the United States）」。



綜合外媒報道，事發洛杉磯東南部的派拉蒙地區，有示威者7日下午上街集會，還佔領街區道路堵塞交通，甚至縱火。當局出動安全人員到場，一度與集會人群對峙，還施放催淚彈驅散。

2025年6月7日，美國加州，圖為示威者在街頭縱火抗議當局大肆搜捕非法移民。（Reuters）

另有示威者揮舞墨西哥國旗抗議當局搜捕行動，還有示威者戴有呼吸面罩。安全人員列隊站立一度與現場示威者對峙。州議員José Luis Solache指有4人被捕。

報道引述數據指，當地一部份移民是西班牙裔，國土安全部則指，有1000名暴力示威者在6日當晚包圍一棟聯邦執法大樓，還襲擊ICE人員。

洛杉磯市長巴斯（ Karen Bass）則批評移民部門想在社區散播恐怖，破壞城市秩序。移民及海關執法局反指巴斯支持不法行為，強調會繼續執法，拘捕非法移民。