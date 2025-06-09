中美局勢嚴峻中國再曬｢核肌肉｣　古董級核彈能否保持恐怖平衡？

中國官媒央視6月2日公開了東風-5洲際導彈的具體參數，這是去年9月解放軍向南太平洋海域發射攜載訓練模擬彈頭的東風-31AG洲際彈道導彈後，中國再次秀出「核肌肉」。

東風5號洲際導彈。

據央視旗下的「小央視頻」報道，東風-5洲際彈道導彈全長32.6米，彈徑3.35米，起飛重量高達183噸，採用二級液態火箭發動機，最大射程1萬2000公里，命中精度500米，可以攜帶一枚威力為300萬至400萬噸TNT當量的核彈頭，是中國研製的第一代洲際戰略導彈。

這也是中國官方首次公佈東風-5洲際導彈的核心參數，儘管該款導彈已經服役40多年，在中國核武庫中幾乎是「古董級」的存在。

有自媒體分析，中國再秀「核肌肉」，原因包括美國能源部5月中旬宣佈，新型B61-13核彈的首枚實彈已提前一年完成製造，美國將從5月下旬開始批量生產該型核彈，而這款核彈主要針對的目標就是中國。另一方面，美國防長赫格塞斯5月底指責中國在台海、南中國海以及巴拿馬運河等地製造威脅，並聲稱如果美國對中國的阻嚇無效，將準備戰鬥並取得決定性勝利。

而這些動作的背後則是中美競爭烈度攀升，美國不斷在中國周邊拉幫結派搞前沿部署，並挑唆台灣和菲律賓給中國大陸製造麻煩；俄烏戰爭等地區衝突也有外溢的風險。

面對嚴峻的外部局勢，中國不能再像過去那樣對一些戰略大殺器一味保密，而要不時亮劍秀肌肉，震懾對手。

作為中國第一代洲際彈道導彈，東風-5的各項性能已談不上先進。但東風-5是中國遠程核打擊的奠基之作，曾為中國打造核威懾能力立下汗馬功勞。

1965年，東風-5作為中國第一代洲際導彈正式立項。經過15年攻關，1980年5月18日，東風-5從酒泉發射場以超過音速20倍的速度穿越六個時區，命中南太平洋預定海域，標誌著中國成為繼美蘇之後全球第三個具備洲際核打擊能力的國家。

東風-5於1981年服役，此後經過多次改進升級。2015年9月3日，東風-5B在中國紀念世界反法西斯戰爭勝利70周年閱兵式上首次公開亮相。軍事學者分析，東風-5B射程可達1萬5000公里，打擊精度優化至100米，可攜帶4至6枚分導式核彈頭，包括可增強突防能力的誘餌彈頭。

2017年1月，美國《華盛頓自由燈塔報》引述兩名熟悉情況的五角大樓官員說，中國在該月進行了一次東風-5C型導彈試驗，試驗導彈攜帶了10個分導式彈頭（MIRV）。

中國將在今年9月3日舉行紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式，屆時東風-5C洲際彈道導彈有望代表東風-5家族亮相閱兵式

東風-5系列洲際導彈雖然威力巨大，但它依靠固定發射井發射，還需要較長時間加注液體燃料，容易成為對手第一波核打擊的目標。中國一向宣示不會首先使用核武器，這就需要發展生存能力更強的、可機動發射的陸基、海基和空基核武器。

目前解放軍已裝備三級固體燃料東風-31、東風-41型機動式洲際彈道導彈，還有094型戰略核潛艇搭載的巨浪-2型海基洲際導彈，這些洲際導彈的生存能力都遠超東風-5系列，極大提升了中國戰略核反擊的能力。

但東風-5系列洲際導彈並沒有過時。這是因為東風-31等機動式發射的洲際導彈雖然生存能力強，爆炸威力卻遠遜固定井發射的東風-5系列。東風-5系列可搭載超過400萬噸TNT當量的核彈頭，具有任何國家都無法承受其爆炸後果的威懾力。

當然，對於美俄和中國等核武大國來說，核武器最大的威懾在於它還處在發射架上。大國間一旦爆發核戰，尤其是使用像東風-5系列這種「毀天滅地」的大殺器，就不再有什麼勝負之分，而是全人類的災難。

從這個角度看，中美雖然矛盾重重，對立加劇，但要走到戰爭尤其是核戰爭的地步，可能性依然微小。但中美俄等大國為了保持「恐怖平衡」，都不會放棄發展和提升核武器的性能，人類在短期內也很難擺脫核威脅的陰影。

1984年10月1日，國慶35周年閱兵式上通過天安門廣場的導彈方陣

本文獲《聯合早報》授權轉載。

