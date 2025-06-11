如何理解中美達成框架性共識：稀土換晶片交易失敗了嗎？

中美經貿磋商機制首次會議已經結束，雙方原則上達成了框架共識。從結果看，這是中國意志的體現。

上次日內瓦會談達成構建磋商機制的共識，此次機制下的第一次會議達成了框架性共識。這是兩國談判的機制性的系統搭建。先建機制再建框架，未來才可能涉及框架下的具體談判話題。

美國方面的訴求非常簡單，就是要中國放開稀土管控。在美國官員的口徑中，稀土交換晶片是中美應該達成的交易。從美國同日本等其他國家的談判進程看，都是直接談論具體問題。但中美從日內瓦到倫敦，談判尚未涉及具體問題，而是在進行框架建設，這是中國的訴求和其他國家不同的現實使然。

2025年6月9日中美經貿磋商機制首次會議在倫敦舉行，圖為雙方主要談判人員合影。（新華社）

中國在考慮中美經貿磋商時，出發點和落腳點從來都不是具體問題。在中國看來，管理中美經貿分歧是管理中美關係的重要一環。中國希望能夠平穩度過美國對中國的打壓。在這個過程中能將中美矛盾放在了理性的溝通範圍內就是勝利。

中國考慮的是實現自己目標的過程中美國帶來的挑戰是否能夠承受。如果能夠承受，就不存在一定要同美國達成交易。

稀土是中國的一張王牌，王牌不會盡出，也不會輕易出。不到萬不得已，是不可能動用的。稀土牌同時也是中歐談判、中日談判的重要一環，中國如何在美歐日等各方間玩轉稀土牌，需要高超的談判藝術。這也決定了中國不會輕易同美國交易。對中國而言，如果大趨勢於我有利，大矛盾能夠管控，大挑戰能夠應對，就沒有什麼是必須要交易的。