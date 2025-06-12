打臉特朗普，還得是金正恩

專門報道朝鮮消息的美國媒體NK news6月11日稱，以重啟朝美對話為目標，美國總統特朗普親自起草了致朝鮮領導人金正恩的親筆信，並多次向朝鮮駐紐約的外交官傳遞此信，但均被拒絕。

在被問及此事時美國國務院表示「對潛在的外交對話不予置評」。而白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）6月11日在回應此事時說特朗普「對於與金正恩的書信往來仍持開放態度」，「他可能希望看到其第一任期時在新加坡取得的進展」。

雖然發言人沒有承認此事，但是也沒有否認此事。「持開放態度」，「希望看到在新加坡取得的進展」，等說法基本上代表特朗普給金正恩寫信這事是真的。

美國總統特朗普2019年6月30日在韓國板門店與金正恩會晤。（資料圖片／Reuters）

特朗普第一任期時，金正恩和特朗普曾在新加坡、越南、韓國板門店三次會晤。特朗普多次公開宣揚和金正恩的關係很好。但現如今朝鮮一方連特朗普的親筆信都不願意接。這背後的態度變化相當大。

為什麼金正恩對和特朗普秀親密關係不感興趣了？當今世界哪怕是強如俄羅斯總統普京都小心維護同特朗普的良好互動關係，時不時電話溝通，並積極策劃元首會晤。

中美貿易戰如火如荼的同時中國也從未和特朗普公開鬧翻。宣傳從勝利走向勝利的特朗普偏好同強人社交，這是他「贏麻了」的人生定位中必須要有的元素。

特朗普多次公開稱讚金正恩是聰明人，甚至公開說朝鮮是核大國。但是打臉特朗普最狠的卻是金正恩，朝鮮根本就不接特朗普的親筆信。

朝鮮的強硬態度背後是金正恩根本就不想再配合特朗普演戲。美朝關係最核心的矛盾是美國奉行對朝敵對政策，最典型的是美國在朝鮮半島部署延伸威懾，美韓以及美日韓以朝鮮為假想敵進行年度大規模軍事演習。

2029年2月美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩連同兩國代表在越南首都舉行峰會。雙方在一連兩日的特金會上未能達成協議，最終取消工作午餐和簽署聲明儀式。（Reuters）

美國的對朝鮮政策反反覆覆，特朗普第一任期暫停對朝軍演，但是拜登政府上台後說恢復就恢復了。特朗普二次上台後並沒有恢復第一任期對朝鮮的承諾。美國現如今更需要抓住日本和韓國共同應對中國，在解除對朝鮮的敵對方面不可能有根本性的進展。中俄朝對抗美日韓的大框架下，尤其是中美博弈日趨激烈的當下，美朝關係沒有根本性改善的可能。

除非特朗普一方主動有重大的對朝敵對措施調整，否則美朝很難有實質性互動。金正恩處事相當務實，在俄烏衝突中站隊俄羅斯獲得了朝鮮急需的軍事技術， 眼下正是俄朝關係度蜜月期，朝鮮沒有理由在俄烏衝突還沒有眉目的情況下對美國展現親密態度。

美國對朝鮮的制裁體無完膚，美朝幾乎沒有經貿關係，特朗普的全球對等關稅對朝鮮無效。有中國和俄羅斯做靠山，美國對朝鮮更多的是無可奈何。金正恩現如今大樹底下好乘涼，想搭理特朗普就搭理，不想搭理特朗普也不會有什麼特別的損失。

韓國新任總統李在明對朝態度較為友好，上台後當即叫停了對朝鮮廣播。率先改善朝韓關係，進而改善美朝關係，是朝鮮處理半島問題的基本思路。為了避免韓國產生越頂外交危機感，尚未同李在明有深入交流時，金正恩不會同特朗普有親密的接觸。