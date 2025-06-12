金正恩致電普京　祝賀俄羅斯國慶日　稱朝俄永遠站在一起

俄羅斯自1990年6月12日宣布主權後從蘇聯獨立，每年的6月12日就成為俄羅斯的國慶日，也被稱為俄羅斯日。朝中社報道指，朝鮮領導人金正恩周四（6月12日）向俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）致賀電，稱兩國士兵在維護俄羅斯主權上進一步鞏固雙方關係，強調自己與朝鮮，和普京與俄羅斯永遠站在一起。



金正恩據報在賀電中形容普京為「最親愛的戰友」，還強調兩國的雙邊關係是「真正的戰友關係」。

俄羅斯與朝鮮去年6月19日簽署防務協議，根據協議，任意一方必須在另一方受到戰爭攻擊時，立即提供軍事援助。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

朝鮮自去年10月起被外界認為開始向俄羅斯派兵援助進攻烏克蘭，韓聯社指截至目前已派遣約1.5萬名朝兵走向前線，朝鮮今年4月首次承認有向俄派兵。

另一方面，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）11日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍願意與金正恩進行信件上的通訊，稱特朗普希望看到之前「特金會」所取得的進展。

特朗普在2018年在新加坡進行會晤，雙方在特朗普首個任期內有交換信件。