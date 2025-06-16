面臨滅頂之災　伊朗為什麼不搞戰爭動員？

軍事領導層被幾乎斬殺殆盡，核科學被團滅，核設施與境內重要軍事目標被炸毀，超過70架敵方戰機在德黑蘭上空盤旋尋找攻擊目標如入無人之境.....在以色列的軍事淫威下，伊朗現在面臨累卵之危，哈梅內伊政權隨時面臨覆滅風險。

一般國家到這個生死存亡的時候，都會進行全軍、全民動員，鼓舞所有國民團結起來投入戰爭，激發所有國民的鬥志，以保衛國家，保衛政權。

腐爛如烏克蘭者都敢這樣幹。當年的國民黨蔣介石政權，在中國大陸統治那麼腐敗，那麼不得人心，抗戰全面爆發後，還喊出了「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」的口號，發動軍民投入抗戰。

但是現在伊朗哈梅內伊政府，被以色列騎在頭上欺凌，被揍得都快斷氣了，除了放嘴炮、升旗之外，還不敢發動全民抵抗，不敢進行全面戰爭動員。

相反，伊朗副外長在接受媒體時還說，美國並非當前軍事衝突的當事方，不應與以色列混為一談，如果以色列停止襲擊，伊朗有可能重返談判桌。伊朗外交部長阿拉格奇還表示，伊朗政府不希望與以色列的衝突擴大為更廣泛的地區戰爭，伊朗已準備好繼續與美國進行核談判，並尋求第3國斡旋。

就差沒有說要舉手投降了。

2025年6月15日，以色列持續空襲伊朗德黑蘭，當地出現火災與濃煙（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

為什麼伊朗會這樣？答案不外乎以下兩個方面。

第一，保命要緊、保住政權利益要緊。從以色列幾次對伊朗的軍事打擊看，以現在的戰場態勢和以色列的軍事情報與作戰能力，想找到哈梅內伊並擊殺他可以說不費吹灰之力。想顛覆伊朗現政權也可以隨時顛覆。

這就相當於一把利劍架在了哈梅內伊政府脖子上，讓哈梅內伊政府根本不敢殊死抵抗。伊朗現在的報復行動，一直在努力拿捏一個邊界，這個邊界就是，一方面要看起來像是實施報復了，讓伊朗人民相信政府抵抗了，另一方面，又不敢對以色列造成根本性傷害，不敢進行導致以色列進一步痛下殺手的戰爭動員和報復措施。

第二，伊朗內部更嚴峻的內部矛盾，特別是特權教士階級和伊朗人民之間的結構性矛盾，讓哈梅內伊政府相對於對伊朗人民被動員後的恐懼，更大於對以色列霸凌的恐懼。一些媒體可見的公開數據可以說明伊朗內部矛盾的嚴重程度。

其一，失業率高達25.3%，青年失業率超過40%，尤其在德黑蘭（Tehran）、馬什哈德（Mashhad）等大城市，每5名青年中就有2人失業。貧困率方面，世界銀行數據顯示超過60%的人口，約6300萬人每日支出不足5.5美元，絕對貧困人口佔比超20%。

2025年6月15日，以色列空襲伊朗德黑蘭煉油設施，當地冒起濃煙（WANA via REUTERS）

其二，與之相對比的是，伊朗最有錢的300個教士家族，掌握了伊朗60%的財富。哈梅內伊家族作為中東四大家族之一，其控制的商業帝國資產超過3000億美元，這一數字甚至超過了伊朗的年度石油出口額。教士階層和特權群體掌控核心資源，前1%特權和富裕階層擁有高達75%的財富，而佔人口80%的普通群體，僅擁有不到15%的財富。

其三，伊朗的企業所得稅率30%-50%，但宗教機構享有免稅特權。社會保障覆蓋率從70%降至40%，貧困家庭需自付超60%的醫療、教育開支。普通家庭孩子就讀大學需支付學費和生活費約2000美元/年，而宗教基金會成員子女可免費就讀私立貴族學校，並享受海外留學補貼。

其四，2023年因經濟困境和腐敗發的抗議超2000起，參與者超百萬。青年群體對政權不滿比例達83%，認為宗教領袖不代表人民利益的比例從2015年的45%升至2023年的91%。2023年9月的「阿米尼（Mahsa Amini）事件」引發的全國抗議中，示威者高呼「政權比美國更可恨」，反映出民眾對特權階層的深惡痛絕。

內部矛盾嚴重如斯，讓伊朗的教士集團根本不敢輕易進行動員國民，他們只在乎一件事，那就是還能不能繼續統治下去，其他都不重要。以色列的霸道固然可恨，伊朗教士的集團腐敗豈不更可悲？