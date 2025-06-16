內地網民看伊朗「又菜又慫」：應該學學巴基斯坦採購中國武器

以色列突襲伊朗，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令等多名高級指揮官和核科學家被一鍋端。

以伊衝突在中國社交媒體平台上引來不少關注，讓好些網民意外的是，伊朗防空系統形同虛設，被以色列和美國滲透如篩子，還渾然不知。

以色列2025年6月15日攻擊伊朗煉油設施，德黑蘭南部冒煙（Reuters）

以色列背後的支持者是美國。中國、俄羅斯、伊朗大三角則被視為夥伴，中俄伊自2019年起就展開年度聯合海上軍演。

中國政府對以伊衝突立場很明確，外交部長王毅在與伊朗外長通話時表示，中國明確譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整；支持伊朗維護國家主權、捍衛自身合法權益和人民生命安全。

在以伊之間，絕大多數中國網民毫無疑問傾向支持伊朗，極少數挺以色列。

不過，伊朗被突襲後宣稱「保留反擊權」，卻未立即反擊，從媒體公佈的死傷數據判斷，伊朗慢半拍的反擊也遜於以色列穩狠準打法，恨鐵不成鋼，好些中國網民嘲諷伊朗是「紙老虎」，最大復仇是「升旗」（象徵復仇的旗子在伊朗聖城庫姆的賈姆卡蘭清真寺上空升起）。

中國網民普遍將伊朗的處境總結為：認慫換來挨打，伊朗又菜又慫。甚至有文章形容，伊朗是「世界上最慫的國家」。

2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，伊朗首都德黑蘭有街道滿地瓦礫（Getty）

網民留言和網絡評論文章列舉伊朗各種「認慫」行為，最頻繁被提及的是，美國總統特朗普5月中旬到訪沙特阿拉伯時，在一個論壇上公開威脅，若伊朗拒絕就核問題達成協議，美國將使伊朗石油出口歸零，令其經濟徹底崩潰。

此後，伊朗最高領袖哈梅內伊的顧問在接受美媒採訪時稱，伊朗願放棄高豐度濃縮鈾儲備，將鈾濃縮限制在民用水平，並接受國際核查，以換取美國立即解除對伊朗的「全部經濟制裁」。

好些中國網民指，伊朗以為「繳械」可換取美國解除制裁，結果反被美國和以色列看穿底線。以色列選在美伊於6月15日舉行核談判前突襲，而且瞄準伊朗核設施，意在剷除伊朗研發核武器的威脅。

中國網民還翻出「舊賬」指，當巴基斯坦和印度空中交戰時，伊朗外長訪問印度並簽署《伊朗與印度全天候戰略合作夥伴關係協議》，顯然伊朗誤判巴基斯坦必輸。

上述兩件事，讓中國網絡輿論對伊朗的評價大跌。甚至有評論認為，伊朗應該學學巴基斯坦採購中國武器，因為印巴空戰證明，「中國武器很好用」。署名占豪的網絡文章分析，相不相信中國，在結果上有巨大區別，並稱「巴基斯坦用的是中國武器，而伊朗用的是俄羅斯武器」。

文章還說，伊朗強硬派總統萊希在2024年5月墜機身亡後，美國和以色列就知道伊朗徹底慫了，又暗指哈馬斯、黎巴嫩真主黨等伊朗羽翼的領導人此後之所以頻繁被殺是因情報外泄，並稱很大程度與伊朗有關聯。

圖為2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，德黑蘭有建築物嚴重損毀並冒出濃煙。（Reuters）

微博上，還有中國網民將伊朗的「認慫」與朝鮮做對比說，伊朗被打，進一步證明朝鮮是正確的，「當西方認為你有大規模殺傷性武器時，你最好真的有！」 部分網民還將伊朗類比晚清時的中國，又稱伊朗革命衛隊像八旗，指伊朗統治階級第一要務是維繫統治權，而非民族尊嚴、領土完整和國家未來，類似晚清「保政權而非保國家」。

中伊在2021年簽署為期25年的合作協議，中國同意在25年內向伊朗投資4000億美元，以換取穩定的石油供應。儘管面臨美國制裁威脅，中國仍是伊朗最穩定的石油買家。中國網民為此也很關注，伊朗接下來被逼急了，會否封鎖霍爾木茲海峽，因為這將損害包括中國在內的全球利益。

隨著中東局勢演變，中國官方對以伊衝突立場相信不會大幅調整，但估計會加強與中東其他國家的合作，以防伊朗政權一旦垮台，俄羅斯又深陷俄烏戰爭泥潭，整個中東變成美國後院。

或許，讓官方始料未及的是，在應對中美貿易戰時強打的關鍵詞「不跪」，因以伊衝突而在中國互聯網和社媒平台上變得活靈活現。

「不跪」，意在對內發揮激勵作用，團結一致與美國鬥爭到底，同時號召其他國家聯手抗美。

如果上一波輿論宣傳還做不到讓中國網民入腦入心，那麼最新中東亂局必能補上一手。

一場活生生的衝突，比兩分多鐘的輿論宣傳視頻更具衝擊力。「伊朗認慫」與「中國硬氣」呈強烈對比，甚至有中國網民聯想起當年的「抗美援朝精神」稱，要是中國在那場戰爭中退縮，「美國就是今天的以色列，而我們就是今天的伊朗，現在明白為啥抗美援朝被很多人稱為『立國之戰』了吧」。

伊朗遇襲就是對美國下跪、認慫的代價，這樣的論述經中國網民幾番自我強化、內化後，無疑更有利於官方未來對美戰略博弈的對內輿論宣傳，因為將更易於激起同仇敵愾的愛國精神。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

