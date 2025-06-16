伊朗對以色列的還擊讓人大跌眼鏡　盤點現代戰爭中的五個重要性

感覺這兩國真是殺紅了眼。

以色列的戰機不斷撲向伊朗，按照以方的說法，以色列戰機，在德黑蘭上空「自由飛行」。

伊朗失去了整個西部的制空權。

以色列的目標，也從原來摧毀伊朗核設施、清除伊朗高級將領、核科學家，轉向更廣泛的伊朗軍事和基礎設施：軍用機場、導彈基地、軍工廠、政府大樓，甚至天然氣田……

一句話，利用以色列擁有的空中優勢，徹底摧毀伊朗的軍事實力和潛力。

看以軍的社交賬號，誇耀的最新一次行動，就是以軍戰機長途奔襲2300多公里，摧毀了伊朗東部機場的加油機，「旨在奪取伊朗領空的空中優勢」。

以色列2025年6月15日攻擊伊朗煉油設施，德黑蘭南部冒煙（Reuters）

但伊朗，畢竟不是哈馬斯和真主黨，也不是毫無反擊能力。

特拉維夫、海法等以色列多個城市，正遭受伊朗導彈一波又一波的襲擊。

看視頻，伊朗的導彈和以色列的攔截彈，宛如煙花在夜空中綻放，以色列人紛紛躲進防空洞。

2025年6月14日，伊朗反擊後，以色列一方公開航拍畫面，顯示特拉維夫附近城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）情況，可見多間房屋損毀。（Rishon Lezion Municipality drone team）

儘管以色列宣稱，攔截了絕大多數的伊朗導彈和無人機，但伊朗的高超音速導彈，顯然以色列還無能為力。不少以色列建築被摧毀，包括以色列著名的魏茨曼科學研究院大樓。

雙方都有重大傷亡。但顯然，伊朗的傷亡更加慘烈，包括伊朗軍隊總參謀長、革命衛隊總司令等一大批高級將領被打死。

周日，以色列的鐵穹防空系統開火攔截以色列特拉維夫上空的導彈。

戰火還在猛烈進行，兩個讓人格外感慨的細節。

細節一。

按照烏克蘭外交部的通報，在伊朗對以色列中部一城市的襲擊中，5名烏克蘭人死亡，其中三名是兒童。

可憐，逃離了俄烏戰火的烏克蘭人，卻沒有逃過中東的戰火。

2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，伊朗首都德黑蘭有街道滿地瓦礫（Getty）

細節二。

星期日在以色列是工作日，也是以色列襲擊伊朗後的第一個交易日。

以色列股市開盤大跌，一度跌幅超過2%，但收盤的時候，居然上漲了，漲0.5%。

國家處於戰爭狀態，國民都躲在防空洞裡，股市居然還上漲。至少在以色列投資人看來，打伊朗根本不是事，以色列勝券在握。

圖為2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，德黑蘭有建築物嚴重損毀並冒出濃煙。（Reuters）

以色列完全佔據上風，伊朗表現讓人大跌眼鏡，也至少說明現代戰爭中的多個值得關注的問題，五個重要性吧。

第一，制空權的重要性。不需要多說，以色列戰機自由翱翔在德黑蘭上空，就是對伊朗的極大侮辱，防空力量在哪裡？

第二，情報的重要性。更不需要多說，伊朗被摩薩德滲透成了篩子，情報戰以色列完勝，伊朗人怎麼搞的？

第三，高超音速導彈的重要性。這也是唯一能為伊朗挽回點顏面的武器，即便很珍貴，伊朗也正不惜成本砸向以色列。

第四，威懾的重要性。伊朗以前的威懾，也是以色列不敢動手的重要原因。但經過一輪又一輪的博弈和對攻，反正，我們看到，威懾失效了。

第五，盟友的重要性。以色列有美國，沒有美國的默許，以色列顯然不敢這樣大打出手；反觀伊朗，有哈馬斯、真主黨、敘利亞等一眾小兄弟，但小兄弟之前一個個被以色列擊破、削弱了……

看到最新一則報道，伊朗高層透露，巴基斯坦對伊朗承諾，如果以色列膽敢用核彈攻擊伊朗，巴基斯坦就用核彈攻擊以色列。

換句話說，巴基斯坦給予伊朗核保護傘。

我不知道真假。

從目前狀況看，以色列完全掌控著局面，肯定用不了核彈。巴基斯坦如果真說了，也算是對伊朗一種道義支持吧。

說到巴基斯坦，那就必須提一下印度。

上合組織14日發表聲明，強烈譴責以色列的襲擊，對伊朗遭襲表達深切同情，呼籲和平方式解決伊朗核問題。

伊朗是上合組織成員國，聲明也符合國際道義。

但想不到的是印度。印度突然發聲明說，印度沒有參與上合組織聲明的討論。

別忘了，伊朗對印度一直不錯，上個月兩國還簽署全面戰略夥伴關係協議。但大難來臨，真是各自飛。

美國總統特朗普。（Reuters）

最讓人感歎的，還是特朗普。

任何一件國際大事，都不影響特朗普上頭條。更準確地說，都有助於特朗普上各種頭條。

這幾天，特朗普真沒閑著。除了閱兵、懟加州外，他還讚揚以色列的襲擊，認為很成功；他還威脅伊朗，稱如果敢對美國目標發動攻擊，將怎樣怎樣……

哦，按照特朗普方面的透露，正是他的斷然拒絕，以色列才沒敢對伊朗最高領袖哈梅內伊動手。儘管以色列總理內塔尼亞胡隨後就澄清，這是一派胡言，以色列想怎麼動手就怎麼動手，想動誰就動誰……

但特朗普總會發現新的機會。

最新的動向，他又化身和平使者，稱要促成以色列和伊朗達成協議，「而且一定會達成協議」。

他還列舉了自己的種種成功，當年促成塞爾維亞和科索沃局勢緩和，促成埃塞俄比亞和埃及化解摩擦，最新的例子，他不久前出手促成印巴停火，通過貿易等手段，為「談判注入了理性、凝聚力和智慧」。

拜託，印度都已經明說了，停火跟你特朗普沒一毛錢關係。但不妨礙特朗普逢人便說，老子到處說。

而且特朗普還很委屈，「我做了很多，但從未獲得讚揚，但沒關係，人們會理解的，讓中東再次偉大」。

感覺伊朗和以色列都哭笑不得。

這兩個國家正殺紅了眼。以色列正忙著摧毀伊朗的軍事力量。讓中東再次偉大？這是讓中東回到2000年前，是讓猶太人再次偉大？還是讓波斯人再次偉大？

伊朗正忙著抵禦以色列的攻擊，並對以色列本土發動導彈襲擊。伊朗人更是憤怒，沒有美國的點頭和暗中幫助，以色列敢對伊朗發動攻擊？

現在，他居然還來蹭熱點。真是不管你怎麼甩，都甩不開要上頭條的特朗普啊！

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

