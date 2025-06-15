美俄元首通話｜商俄烏以伊　克宮：斥以色列施襲願6.22後與烏談判

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周六（6月14日）表示，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在當日舉行了持續約50分鐘的通話，雙方談及俄烏與以伊局勢，強調今次通話有成效，稱普京譴責以色列襲擊伊朗，對中東表示關切願出力調解，而俄方願意在22日之後繼續與烏克蘭進行談判。



美國近期嘗試與伊朗進行核談判，以求伊朗放棄核計劃，這場談判原定周日在阿曼舉行，不過伊朗日前宣布退出，阿曼亦指談判取消。烏沙科夫就指，兩國元首在通話中，不排除就伊朗核計劃重返談判軌道。

烏沙科夫強調俄方在伊朗問題上的原則立場和對解決衝突的興趣沒有改變，強調俄羅斯準備調解以伊衝突，並尋求就伊朗核問題找出共同接受的方案，引述普京將繼續在這基礎上採取行動，他還強調兩國領導人對其中的私人關係表示滿意，稱這有助雙方務實交談，以解決國際紛爭，「無論這些問題有多麼複雜」。

2025年6月4日，俄羅斯莫斯科，圖為普京通過視像與內部官員舉行會議。（Sputnik Via Reuters）

普京又談及俄烏執行早前在土耳其達成的協議，包括交換戰俘，6月14日是特朗普的生日，他還祝賀特朗普79歲生日。

特朗普：以伊應停火 俄烏也是

特朗普在通話後稍晚於旗下社交平台發文，稱今次雙方主要圍繞以伊局勢進行討論，較少談及俄烏，稱雙方均認為以伊將結束衝突，指俄烏亦如是，「他的戰爭也應該結束（his war should also end）」，強調普京正按計劃與基輔交換戰俘。