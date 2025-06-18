中國出手將引火燒身？ 任由以色列打倒伊朗才更危險
伊朗和以色列的互相攻擊仍在持續，目前輿論關心的是美國會不會下場攻擊伊朗核設施，伊朗會不會發生政變。
以色列號稱不摧毀伊朗的福爾道（Fordow）核燃料濃縮廠不會收手，特朗普宣稱已經全完掌握伊朗的制空權，放言讓伊朗無條件投降。一邊是談判桌上棄核的苛刻條件，一邊是以色列要用武力摧毀伊朗核設施。美以大有一副不服打服的架勢，這顯然不是談判，而是威脅恫嚇，是拿着大棒讓伊朗屈服。伊朗的軍事安全漏洞是顯而易見的，局勢已經到了前所未有的危險關頭。
伊朗和以色列的互相攻擊看似是發生在遙遠的中東，和中國關係不大。從各國互動看，美國、俄羅斯、英法德，以至中東大國沙特、土耳其等十分活躍，聯絡頻繁。中國這個安理會常任理事國，除了同以色列和伊朗兩國的外長通了電話之外，沒有更多聲量方面的存在感，人們大多認為中國的影響力是有限的。
但如果戰火持續，如果霍爾木茲海峽被封鎖，那麼全球原油價格必然上漲，這對能源需求大國中國來說並不是毫無影響。況且中東是中國海上絲綢之路的重要通道。作為連接亞非歐的地緣樞紐，伊朗與「一帶一路」陸上出口第一站——中亞直接接壤，直接關係到這一世紀偉略的落實安全與效率。伊朗搖搖欲墜，對中國並非是無關緊要。
一個更加獨立自主的中東，一個地區國家越來越能夠獨立發展壯大的中東，符合世界多極化的趨勢，對中國來說是有利的。伊朗如果倒下，中東的局勢將是美國和盟友的全面勝利。美國的威力大增，沙特等石油出口國家對美國的俯首低眉的程度就會越來越大。
如果沒有伊朗，沙特和以色列等國將會固守美國的勢力範圍，中國幾乎是毫無機會在中東有一席之地，動搖石油美元的難度會更大。
正是因為伊朗這樣一個反抗美國霸權的力量，中東的力量才是均衡的，才出現了聯動性的打破美國霸權存在的局面。
俄羅斯在歐洲對抗烏克蘭，本質上是對抗美歐為首的北約。俄羅斯苦戰三年多，仗打得確實不怎麼漂亮，但是俄羅斯頂住壓力，付出極大代價攫取了基本盤的勝利。這是戰略層面的大勝利。從這個角度看，中國為什麼支持俄羅斯，是因為全球鬥爭的大戰略使得中國必須支持俄羅斯，中國和俄羅斯不是隔岸觀火的關係，而是唇亡齒寒的關係，一旦俄羅斯被打垮，下一步針對中國的打擊圍獵將會是更加殘酷的。伊朗也是一樣的道理。
美國實力正在全球相對衰落下滑，如果能夠成功剷除伊朗核設施，能夠顛覆伊朗政權，對於那些反對美國霸權的國家來說，是相當震撼的。全球反抗美國霸權戰線必然會出現裂縫。下一個「伊朗」會是誰，將會成為全新的魔咒。願意和中國站在一條戰線上反美的國家不可避免將出現信心崩塌。這些都不是中國樂見的，也不是中國願意看到的。
以中國、俄羅斯為主導的上海合作組織當初決定吸納伊朗加入，中俄伊過去多次聯合軍演，三者的共同利益都是反抗美國霸權，推進國際秩序改變。伊朗如果倒下，對中國來說會是重大戰略損失。
伊朗對中國的信任和依賴程度遠不如伊朗對俄羅斯。中國和伊朗的關係互信構建仍要繼續加強，中國幫助伊朗基礎薄弱。況且伊朗這國家的治理有很大問題，是否能夠被中國扶得起來還是兩回事。但在此危急關頭，值不值得、性價比是一回事，伊朗是否會倒下是另外一回事。中國需要一個穩定的、不倒的伊朗，有這一點就足夠。
有伊朗在，美國會繼續沉溺於中東事務無法脱身，一旦美國和以色列取得對伊朗的決定性勝利，中東的整個局勢就變了。美國騰出手圍堵中國的空間就大大增加。屆時要想出現一個像伊朗一樣可以牽制美國的中東國家，就沒那麼容易了。
對伊朗的適度支持，不是干預區域衝突，而是為中國國家安全構建地緣緩衝。美軍在中東陷入拉鋸，中國在亞太才有戰術騰挪空間。伊朗的存在對中國的戰略策應效果可能沒有顯性體現出來，伊朗一旦倒下其對中國的戰略拖累作用，將會立竿見影。不是因為幫助伊朗可以得到什麼，而是不幫助伊朗必然會失去更多。
中國扛起了反對美國霸權的大旗，中國這個陣地在，對於不滿美國霸權等國家來說，就是燈塔。中國不能倒下，反美霸權陣線上的國家都應該堅挺地活下去。中國需要積極出手幫助伊朗度過目前的關口。
有不少輿論擔心中國出手會導致引火燒身，進一步激化中美對抗。事實上中美之間的戰略敵意已經無處不在，根本不缺在中東的互相敵對。中國在中東的主動權不會手到擒來，而是需要在關鍵的問題上發揮關鍵作用才能爭取到。真正的危險不是出手，而是任由美國和以色列搞亂局勢後中國被動應對。