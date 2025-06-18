中國出手將引火燒身？　任由以色列打倒伊朗才更危險

伊朗和以色列的互相攻擊仍在持續，目前輿論關心的是美國會不會下場攻擊伊朗核設施，伊朗會不會發生政變。

以色列號稱不摧毀伊朗的福爾道（Fordow）核燃料濃縮廠不會收手，特朗普宣稱已經全完掌握伊朗的制空權，放言讓伊朗無條件投降。一邊是談判桌上棄核的苛刻條件，一邊是以色列要用武力摧毀伊朗核設施。美以大有一副不服打服的架勢，這顯然不是談判，而是威脅恫嚇，是拿着大棒讓伊朗屈服。伊朗的軍事安全漏洞是顯而易見的，局勢已經到了前所未有的危險關頭。

伊朗和以色列的互相攻擊看似是發生在遙遠的中東，和中國關係不大。從各國互動看，美國、俄羅斯、英法德，以至中東大國沙特、土耳其等十分活躍，聯絡頻繁。中國這個安理會常任理事國，除了同以色列和伊朗兩國的外長通了電話之外，沒有更多聲量方面的存在感，人們大多認為中國的影響力是有限的。

以色列6月13日空襲伊朗，社交平台流傳伊朗多個地方傳出爆炸的照片。（X/@YaarGhadimi）

但如果戰火持續，如果霍爾木茲海峽被封鎖，那麼全球原油價格必然上漲，這對能源需求大國中國來說並不是毫無影響。況且中東是中國海上絲綢之路的重要通道。作為連接亞非歐的地緣樞紐，伊朗與「一帶一路」陸上出口第一站——中亞直接接壤，直接關係到這一世紀偉略的落實安全與效率。伊朗搖搖欲墜，對中國並非是無關緊要。

一個更加獨立自主的中東，一個地區國家越來越能夠獨立發展壯大的中東，符合世界多極化的趨勢，對中國來說是有利的。伊朗如果倒下，中東的局勢將是美國和盟友的全面勝利。美國的威力大增，沙特等石油出口國家對美國的俯首低眉的程度就會越來越大。

如果沒有伊朗，沙特和以色列等國將會固守美國的勢力範圍，中國幾乎是毫無機會在中東有一席之地，動搖石油美元的難度會更大。

正是因為伊朗這樣一個反抗美國霸權的力量，中東的力量才是均衡的，才出現了聯動性的打破美國霸權存在的局面。

2025年6月18日，圖為以色列佔據的戈蘭高地上可見伊朗向以色列發射的導彈正被攔截。（Reuters）

俄羅斯在歐洲對抗烏克蘭，本質上是對抗美歐為首的北約。俄羅斯苦戰三年多，仗打得確實不怎麼漂亮，但是俄羅斯頂住壓力，付出極大代價攫取了基本盤的勝利。這是戰略層面的大勝利。從這個角度看，中國為什麼支持俄羅斯，是因為全球鬥爭的大戰略使得中國必須支持俄羅斯，中國和俄羅斯不是隔岸觀火的關係，而是唇亡齒寒的關係，一旦俄羅斯被打垮，下一步針對中國的打擊圍獵將會是更加殘酷的。伊朗也是一樣的道理。

美國實力正在全球相對衰落下滑，如果能夠成功剷除伊朗核設施，能夠顛覆伊朗政權，對於那些反對美國霸權的國家來說，是相當震撼的。全球反抗美國霸權戰線必然會出現裂縫。下一個「伊朗」會是誰，將會成為全新的魔咒。願意和中國站在一條戰線上反美的國家不可避免將出現信心崩塌。這些都不是中國樂見的，也不是中國願意看到的。

以中國、俄羅斯為主導的上海合作組織當初決定吸納伊朗加入，中俄伊過去多次聯合軍演，三者的共同利益都是反抗美國霸權，推進國際秩序改變。伊朗如果倒下，對中國來說會是重大戰略損失。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的官方社交平台發布帖文稱，伊朗永遠不會向猶太復國主義者妥協，將會作出強烈的回應。(Reuters)

伊朗對中國的信任和依賴程度遠不如伊朗對俄羅斯。中國和伊朗的關係互信構建仍要繼續加強，中國幫助伊朗基礎薄弱。況且伊朗這國家的治理有很大問題，是否能夠被中國扶得起來還是兩回事。但在此危急關頭，值不值得、性價比是一回事，伊朗是否會倒下是另外一回事。中國需要一個穩定的、不倒的伊朗，有這一點就足夠。

有伊朗在，美國會繼續沉溺於中東事務無法脱身，一旦美國和以色列取得對伊朗的決定性勝利，中東的整個局勢就變了。美國騰出手圍堵中國的空間就大大增加。屆時要想出現一個像伊朗一樣可以牽制美國的中東國家，就沒那麼容易了。

伊朗、俄羅斯和中國舉行的海上演習2019年12月27日在印度洋北部以及阿曼灣拉開帷幕，此次演習持續了4天。據悉，這是40年來，中俄伊首次舉行聯合軍演。（新華社）

對伊朗的適度支持，不是干預區域衝突，而是為中國國家安全構建地緣緩衝。美軍在中東陷入拉鋸，中國在亞太才有戰術騰挪空間。伊朗的存在對中國的戰略策應效果可能沒有顯性體現出來，伊朗一旦倒下其對中國的戰略拖累作用，將會立竿見影。不是因為幫助伊朗可以得到什麼，而是不幫助伊朗必然會失去更多。

中國扛起了反對美國霸權的大旗，中國這個陣地在，對於不滿美國霸權等國家來說，就是燈塔。中國不能倒下，反美霸權陣線上的國家都應該堅挺地活下去。中國需要積極出手幫助伊朗度過目前的關口。

有不少輿論擔心中國出手會導致引火燒身，進一步激化中美對抗。事實上中美之間的戰略敵意已經無處不在，根本不缺在中東的互相敵對。中國在中東的主動權不會手到擒來，而是需要在關鍵的問題上發揮關鍵作用才能爭取到。真正的危險不是出手，而是任由美國和以色列搞亂局勢後中國被動應對。