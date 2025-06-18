特朗普或助以色列「補刀」　伊朗有亡國之危？｜Jack Talk・去片

6月17日，以色列和伊朗已經互轟了5天，完全沒有停手的跡象。本來在出席加拿大G7峰會的特朗普（Donald Trump）提前離開返回華盛頓開了一場國家安全會議。其後，他高調要求伊朗「無條件投降」，又以「我們」指稱美國和以色列，表示「我們」知道伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）藏身何處，「他是一個容易的目標……我們不會對他下手（殺！），至少目前不會。」

一周前還在說不想看到以色列攻擊伊朗、繼續推進伊朗核問題談判的特朗普，此刻似乎已經完全站到了以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）一邊。美東時間17日晚，特朗普還跟內塔尼亞胡再次通了電話。

目前，美國正在把尼米茲號（Nimitz）航空母艦開往中東地區，將成為美國區內的第二艘航母。同時，美國也把更多的戰機調往中東。此前，唯一能搭截GBU-57鑽地彈的B-2轟炸機已經部署在印度洋中間的迪戈加西亞島（Diego Garcia）美軍基地。

種種事態發展，似乎都指向特朗普正考慮參戰。

副總統萬斯（J.D. Vance）17日更在社交平台X上面表示，特朗普「可能」（may）會決定採取「進一步行動」阻止伊朗提煉濃縮鈾。

為何已經明顯取得優勢的以色列需要特朗普「補刀」？特朗普又會否以美國之力投入這場中東戰爭之中？