以色列是替西方幹髒活！　裝中立的西方終於現出原形

以色列攻擊伊朗一開始，美國當即表態未直接參與襲擊，極力撇清同以色列襲擊伊朗的關係。英法德等歐洲國家將談判喊得震天響，一個個跳出來說「希望克制」「應該談判」「立即協商」。

但戰局開打數日後，美國的戰機軍艦開始向中東雲集，一邊喊着沒參與，一邊幫以色列攔截伊朗導彈，現在已經不排除介入衝突，連作戰計劃都已經制定好了。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）與以色列總理6月13日進行了「富有建設性」的討論後，6月14日英國強調以色列有權自衛，將向中東增派戰鬥機和軍用飛機，甚至皇家空軍的戰機也已部署完畢。6月15日，英國驅逐艦駛入北印度洋。很明顯英國磨刀霍霍要出手了。

2025年6月19日，圖為以色列佔領的約旦河西岸一個定居點上空，可見伊朗向以色列境內發射的導彈略過星空。（Reuters）

而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的戲演得技高一籌。關於伊朗核問題，馬克龍呼籲「進行談判」「恢復對話」。他特別強調，巴黎「不建議以色列襲擊德黑蘭」，並補充說法國「不會參與任何襲擊伊朗的行動」。但是馬克龍在6月13日又稱，如果伊朗因以色列對其本土的打擊而採取報復行動，法國「在一定情況下」，可能會參與對以色列的「防護和防禦行動」。

嘴上說着不同意襲擊伊朗，實際上卻不得不保護以色列。這是以色列有恃無恐襲擊伊朗的根本原因，反正美國、英國、法國這些國家不能對以色列被還擊視而不見。有人兜底以色列，自然隨便發揮。

德國一直以來對以色列的軍事行動頗有微詞，前不久還對以色列在加沙地帶的軍事行動發出批評，但是在襲擊伊朗事件發生後竟然重新全力支持以色列了。

德國總理默茨（Friedrich Merz）日前在加拿大參加七國集團（G7）峰會期間接受德國電視二台（ZDF）採訪時稱，「這是以色列替我們所有人幹的髒活」，「我只能說，以色列軍隊、以色列領導層有勇氣做這件事，對他們致以極大的敬意」，「否則，我們將目睹這個政權（伊朗政權）數月甚至數年的恐怖統治——甚至可能還手握核武器」。

2025年6月18日，圖為以色列襲擊伊朗某處後，遇襲地升起一陣濃煙。（WANA Via Reuters）

強盜，終於說了實話。拉偏架的在裝中立。原來在德國領導人眼中，以色列是西方的白手套。這就不難理解為什麼西方在中東問題上表面中立實際偏袒以色列了。這兩者是一個紅臉一個黑臉，一個打手一個操盤手的相互配合的角色。

沒有什麼調停，也沒有什麼中立，更沒有什麼恢復對話。伊朗面對的實際上是美英法德等國家和以色列的合謀圍剿，是鬥爭格局。以色列的背後是整個西方的支持，西方根本不可能為伊朗主持公道。

一開始的撇清局勢是為了避免引火上身。眼看着以色列在軍事上襲擊伊朗佔據上風，美英法德等國家捨不得擊敗伊朗這個勝利果實。當以色列不斷將勝利果實引在西方面前時，貪婪的本質使得他們在支持以色列上不再猶豫。

美英法德的做派大抵就是不想打仗時，戴上面具，搶佔塑造和平的道德高地。一旦看到有可以順手摘的桃子，立刻卸下偽裝提槍上陣，真的是無恥至極。