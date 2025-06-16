大閲兵VS.大抗議　誰在為美國人民而戰？

6月14日，美國，一道「神奇的」風景線。所有媒體直播畫面變成雙屏：一邊是美國閲兵式，一邊是數十萬人湧上街頭抗議。同一時空，不同畫面，美國獨特的「風景線」，映射出難以調和的美國結構性矛盾。



這一天，美國華盛頓舉行陸軍建軍250周年閲兵式，聯邦政府於華盛頓舉行自1991年以來首次大型閲兵，耗資約4500萬美元。 報道稱，超6000名官兵、百餘輛坦克裝甲車及戰機參與，特朗普攜夫人出席並發表講話，強調軍隊實力。

雖然由於天氣原因，活動提前舉行，原計劃的F-22戰鬥機飛行表演等也因天氣原因取消，但閲兵場面依然壯觀。當特朗普抵達現場時，現場鳴放了21響禮炮。禮炮響起時，現場人群開始高唱「祝你生日快樂」。是的，這一天正是特朗普79歲的生日。

同日，紐約、洛杉磯、波士頓等近2000個城市爆發「不要國王」（NO KINGS）主題示威，據悉數百萬人參與。抗議特朗普政府的移民政策、行政專斷及社會不公。 示威者高呼「特朗普下台」「關閉移民與海關執法局」等口號，部分城市出現諷刺特朗普的巨型氣球和表演裝置。

洛杉磯、鹽湖城等地發生警民衝突，催淚瓦斯與投擲物互襲；鹽湖城示威中發生槍擊致1人重傷，明尼蘇達州兩名前議員遭槍擊身亡。 維珍尼亞州有車輛衝撞示威人群，幸無傷亡。特朗普回應強調「捍衛法治」，並部署國民警衛隊維持秩序。

2025年6月14日，在加州三藩市參加反特朗普集會的民眾，現場人山人海（Getty）

強權、暗殺、抗議、鎮壓……這個周末，美國在煙花升空的歡呼中和煙霧彈、催淚彈下的哭喊聲中度過，在這兩種聲音交織下，特朗普的左耳聽「生日快樂」，右耳聽「不要國王」。

是的，這就是今日美國。在反對者眼中，特朗普是十惡不赦的暴君、獨裁者、國家的破壞者；在支持者心中，特朗普是愛國者、美國利益和憲法的維護者。要命的是，這兩類人幾乎使用同樣的話術，讓人傻傻分不清。

看看《紐約時報》上刊登的「不要國王」（NO KINGS）的廣告：我們是有原則和榮譽的人民，我們尊重我們的承諾並支持我們的盟友，我們抵禦獨裁者的侵略，我們維護和捍衛憲法……這廣告的出資方是沃爾瑪家族的繼承人克里斯蒂・禾頓（Christy Walton）。但是，以上這段話，特朗普也經常說。他經常說，維護美國的憲法，就職演說裏講「接下來的每一天，我都將為美國人民而戰」。

2025年6月15日在美國芝加哥，示威者舉起畫有「特朗普國王」、「萬斯小丑」卡牌圖像的標語，高呼「不要國王」（Reuters）

究竟怎麼理解這場鬥爭？毫無疑問，這是一場典型的美式政治鬥爭。所謂美式政治鬥爭，就是美國是一個分權制衡的聯邦體制，選民在憲法框架下進行公開博弈，經過無數次博弈後大致形成了共和黨和民主黨兩黨、左右兩種意識形態的長期鬥爭。

驢象兩黨、左右兩派，在每一個議題上，如稅收、福利、移民、能源、性別等，二者幾乎都是針鋒相對的，區別在於，有時温和一些，有時尖鋭一些。當然，存在温和派、中間派、騎牆派。

當前就是驢象兩黨、左右兩派鬥爭激烈的時候，歷史上鬥爭上升到刺殺總統級別的烈度有多次，如1901年共和黨總統麥金萊遇刺身亡，1963年民主黨總統甘迺迪遇刺身亡，1981年共和黨總統里根遇刺、幸運活下來。

1983年列根改革獲得成功後，美國進入了長達20多年的大緩和、經濟景氣周期。驢象兩黨、左右兩派鬥爭有所緩和，期間再未發生總統遇刺事件。2008年金融危機後，鬥爭開始升級，奧巴馬八年慵政後，矛盾徹底激化。建制派失勢，兩極化加速，特朗普在共和黨中脱穎而出，民主黨全面擁抱極左派。去年大選中，特朗普遇刺，這場鬥爭到達階段性高潮。

2025年6月14日，美國賓夕凡尼亞州，圖為市民在街頭執No Kings橫幅參加反特朗普政府示威。（Reuters）

現下這是一場要命的鬥爭。比如移民政策。其實，克林頓時期，民主黨也是反對非法移民的。2020年，拜登在大選中與極左派合作擊敗了特朗普，民主黨的移民政策全面轉向默許、縱容非法移民。民主黨支持非法移民的政策試圖「一石三鳥」：

一是拜登兑現對極左派、移民者的競選承諾，獲得極左派的支持；

二是增加勞動力，壓低通脹水平；

三是後續設法讓非法移民獲得身份，以此擴大民主黨選民基數、遏制共和黨。但是，這對共和黨及其支持者來說是「災難式」的。拜登任期內，美國湧入了超過1200萬非法移民，這一數量超過了不少國家的人口總數，幾乎是前三屆總統任期內的總和。大規模的非法移民湧入，增加了美國聯邦政府的財政負擔、毒品氾濫、安全隱患以及社會衝突。民主黨縱容非法移民的政策破壞了正常的法律與秩序，對合法移民者來說極為不公平。

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為示威者在紀念美國陸軍建軍250周年當天舉行反特朗普政府示威，示威者沿街行至美國白宮附近大舉抗議。（Reuters）

共和黨被稱為保守派，此「保守」並非貶義，是指是維護美國的傳統温和、家庭觀念、國家秩序、憲法原則與基督教倫理。拜登更左，特朗普及其支持者更右，在保守主義的道路上走得更極端。在非法移民上，特朗普不給餘地，直接管控邊境，非法移民斷崖式下跌，同時派出軍隊蕩平反對者。

同樣的，在國際貿易上，特朗普向全球60個經濟體發動貿易戰，不關照歐美同盟，不顧經濟後果，執着於貿易順差，製造業迴流美國本土（不滿足於北美）。

在財政與債務整頓上，特朗普試圖壓縮財政赤字，削減公共債務，降低美國的債務風險。在國家安全上，特朗普重塑美國國土安全，對格陵蘭島、巴拿馬運河提出強勢要求，對烏克蘭保持強勢態度，不在乎歐美軍事同盟北約的利益，要求歐洲提升軍力強化自衛能力。

在能源政策上，特朗普支持傳統化石能源，提升能源供給與安全水平，叫停新能源補貼政策。在稅收政策上，特朗普堅持共和黨減稅政策，推行「大漂亮」法案，這長期利於經濟增長，但短期內給公共債務帶來壓力。在DEI（Diversity、Equity、Inclusion）政策上，特朗普重拳出擊，打擊哈佛、哥倫比亞等極左藤校，要求高校廢除偏袒少數裔的招生和僱傭政策，否定第三性別，打擊反猶行動，並以切斷政府撥款和國際招生作為威脅。

2025年6月14日，美國華盛頓，圖為特朗普出席美國陸軍建軍250周年閲兵儀式。（Reuters）

可以看出，特朗普試圖以「國家」之名用簡單粗暴的方式對美國進行一次全方位的改革。美國人不適應了，這個不適應同現下很對中國精英看不懂不適應邏輯是一樣的。中國社會精英多數從80年代開始接觸美國，去美國留學、跟美國人做生意，這是二戰後最好的美國、也是中美關係最好的時候。他們對特朗普時代美國是非常陌生的，甚至帶着極度憤怒的情緒。在他們心中，美國是燈塔，布殊、克林頓、希拉里，哪怕拜登，都是講究體面的，如今特朗普完全是流氓，毫無體面可言。

兩黨鬥爭了這麼多年都有一定的套路，特朗普完全沒套路。所以，最典型的美式政治鬥爭出現了不一樣的風景線。但想想，老大在閲兵，百姓在抗議，哪個國家能這麼搞還不完蛋？