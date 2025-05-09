解放軍儀仗隊參加紅場閲兵 中俄關係中最關鍵的問題不言而喻

俄羅斯衛國戰爭勝利80周年慶典隆重舉行，俄羅斯總統普京5月9日在莫斯科紅場舉行了盛大的閲兵式。中國國家主席習近平作為此次活動最重要的外賓格外引人矚目。

習近平到訪的時間是7日至10日共四天，訪問的規格是國事訪問。5月8日習近平和普京在克里姆林宮舉行了小範圍和大範圍的會談，並在茶敘中進行了交流，共度時長超過七個小時。克里姆林宮在會談前就預告稱，兩國領導人將以這種形式討論兩國互動中最敏感、最關鍵的問題。

這是美國總統特朗普二次上台後習近平和普京的首次會晤。在特朗普力主美俄關係改善並試圖撬動中俄關係裂縫的當下，習近平和普京的互動具有風向標的意義。

習近平5月8日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席簽字和合作文件交換儀式（Reuters）

雖然從兩國諸多聯合聲明和紛繁合作文件中很難一窺習近平和普京會晤的真實內容。但習近平說中俄「風雨同渡、關山共越」，既是對兩國過去進行了什麼合作的隱晦提示，也是對未來兩國合作的預告。

在過去三年的俄烏衝突中，普京不可能不明白中國支持對俄羅斯意味着什麼。這不是特朗普高喊一句美俄關係改善就能夠抵消的。俄羅斯事實上已經贏得了俄烏衝突的勝利。這一重大進展，是鐵與血的付出換來的。俄羅斯寄希望於這種勝利能夠撬動更多的果實。對於長期掌舵俄羅斯的普京來說，任期只有四年的特朗普伸出的橄欖枝還不足夠誘人。

真正的合作是在彼此有需要的時候進行的。未來等待中俄的還有更廣泛的合作。中國看重俄羅斯的軍事實力從來就不是秘密。真正的秘密是中俄會進行何種程度的合作、何時進行合作、如何進行最有性價比的合作。

中國國家主席習近平出席俄羅斯衛國戰爭勝利80周年閲兵儀式，與普京一起坐在看台上。（Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS）

此次紅場閲兵，解放軍派出儀仗司禮大隊102名官兵組成的方陣參加。他們是此次閲兵中規模最大的外國軍隊。這不是解放軍第一次參加俄羅斯閲兵。自2020年以來，解放軍儀仗隊多次參加俄羅斯衛國戰爭勝利日的慶典。頻頻參加俄軍活動當然不只是為了給俄羅斯站台捧場。

2018年俄羅斯在遠東進行「東方-2018」軍事演習，解放軍的合成營當時被編入俄羅斯遠東軍區序列，與遠東俄三個集團軍參與對抗俄羅斯中部戰區兩個集團軍。這是實戰意義的兩軍合作信任構建。

2022年11月中俄空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空，組織實施聯合空中戰略巡航，兩國軍機首次互降對方機場。

中俄海軍聯合巡邏：圖為俄羅斯國防部2022年9月15日在Telegram發布的影片截圖。俄國防部附文稱，俄中海軍戰艦正在太平洋水域展開聯合巡邏。（Telegram＠mod_russia）

2024年解放軍的轟-6轟炸機首次利用俄羅斯軍用機場作為起降點，成功飛越白令海峽，此舉標誌着阿拉斯加州已正式納入解放軍常規空中力量的戰略考量與打擊範圍之內。

在海軍方面，中俄兩國的海上編隊在「北部·聯合-2024」演習中初次構建了海上聯合指揮體系，並且雙方的艦艇還結伴航行至關島附近海域，這一舉動令駐關島美軍大為震驚。

中俄並非軍事同盟，但一步步從構建信任到開始進行一些實質性意義的軍事合作，合作有序穩定。無需問未來中國還能進行什麼合作以及這種合作會否轉化為戰爭中的實際支持。讓美國看到中俄在一起，卻猜不透兩國還能夠進行什麼程度的合作，本身就是一種震懾。