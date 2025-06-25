伊朗跳起來也摸不到金正恩的腳後跟！

轟轟烈烈的中東大戰就這樣戲劇性結束了。放在開戰前，誰能夠想象伊朗以色列互相襲擊、美國介入轟炸的大戰12天就結束了？

以色列宣稱贏了，以色列政府聲明說：在「獅子雄起行動」中，以色列取得了巨大的歷史性成就，躋身世界一流大國之列。美國總統特朗普也在四處宣揚自己的偉大功績，不僅摧毀了伊朗核設施，還能讓以色列伊朗都聽自己的乖乖停火。

伊朗高層軍事將領幾近團滅，核科學家倒下十幾個，西部空軍基地被損毀殆盡，領空制空權完全喪失，核設施被轟炸。無論從哪個方面看，伊朗都損失慘重。以色列雖然沒有完全做到摧毀伊朗的核設施，沒有顛覆伊朗政權，但斬獲頗豐，極大削弱了伊朗。美以宣稱自己贏了雖有水分，但也不過分。

最讓人無法理解的是伊朗竟然也宣稱自己贏了。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗已準備好重返談判桌，捍衛伊朗人民的合法權利。(Reuters)

伊朗最高國家安全委員會當地時間6月24日午間就與以色列停火發表聲明說，伊朗已「迫使以色列單方面停止侵略」，取得了對以作戰勝利，準備對任何進一步侵略行徑作出果斷回應。

伊朗媒體「披露」：特朗普以一種「近乎乞求的方式」敦促伊朗和以色列停火……

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）24日在致伊朗人民的公開信中表示，經過伊朗人民英勇抵抗，這場由以色列挑起、持續12天的戰爭宣告結束。同時，他要求各機構從即日起把精力投入到重建工作中。

伊朗打贏了，美國求伊朗停火，伊朗要開啟重建工作了……如此重大的損失，如此慘烈的代價，竟然就這樣輕飄飄揭過了。

圖為2025年6月20日，以色列總理內塔尼亞胡到中部城市雷霍沃特（Rehovot）視察遭伊朗導彈攻擊後的損毀情況。（Reuters）

如此多的高官被暗殺，如此多的軍事基地被摧毀，在核談判框架內核設施被襲擊這是赤裸裸的欺騙，就這樣，伊朗還宣稱要重返談判桌。是什麼樣的精神勝利法才能說出贏了的話？現在的伊朗不應該是同仇敵愾，一雪前恥嗎？

不承認受到了挑戰，不承認受到了羞辱，不承認損失慘重，如何能夠一雪前恥？如果這樣就算贏了，那什麼是輸？難道真的讓以色列對哈梅內伊斬首，顛覆了伊朗政權才算是輸？

在認清美國這一點上，伊朗連朝鮮的一根手指頭都不如。

同樣是在美國製裁下反覆核談判，朝鮮將美國騙得團團轉已經完成了核開發，就連特朗普也承認朝鮮是核國家。而伊朗在被美國如此暴揍的情況下還幻想在國際框架內解決與美國之間的問題。

美國和伊朗講實力，伊朗卻還在和西方講規則，真的是幼稚至極。國際社會高頻出現的一句友情提示是對國際規則，美國一向採取「合則用、不合則棄」的立場，拒不遵守對其不利或不合其心意的國際規則。伊朗如果沒有聽過這段對美國的精闢論斷，只能說活該被暴揍。

特朗普多次盛讚金正恩，2019年6月前往韓國板門店與金正恩會晤。（資料圖片／Reuters）

有人質疑為什麼中國和俄羅斯為什麼不救伊朗。俄羅斯總統普京提到俄羅斯曾提出和伊朗共建防控系統時伊朗拒絕了。這實際上暗示了不是我不幫是伊朗根本沒找我。當被提問希望中國能做什麼時，前不久伊朗新聞發言人說希望伊朗在聯合國安理會等平台發聲譴責美國。呵呵，在伊朗看來，中國的作用只是發聲。

朝鮮領導人金正恩利用中國的糧食支援，勒緊褲腰帶進行軍事建設。利用俄羅斯的幫助，突破導彈技術瓶頸。通過隔三差五打韓國讓美國不敢對朝鮮輕舉妄動。朝鮮的核設施炸了重建，重建之後再炸，最終朝鮮實現了自己的目標。

伊朗不懂得團結能夠團結的人，盲目自大。不懂得同美國周旋，反而捱了轟炸之後盲目輕信美國。可以說，既缺乏牽制美國的實力，更缺乏牽制美國的膽量和智慧，完全是廢物一個。

前有利比亞領導人卡達菲放棄核計劃後的悲慘結局，後有通過硬槓美國實現了政權強化的金正恩。到底如何選，對伊朗不該是難題。

如果伊朗不放棄對美國的幻想、不重建制空權、不進行內部安全建設，真的認為自己勝利了，那麼重建之後的伊朗不過是在等待以色列和美國的二次轟炸。