特朗普促成以伊停火　指中國可續買伊朗石油　籲多購買美國石油

英國媒體6月25日報道，在以色列和伊朗同意停火後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在網上撰文表示，中國可以繼續購買伊朗石油，但白宮其後澄清特朗普這番言論並不代表美國放鬆對伊朗石油出口的制裁。



據路透社報道，特朗普在其社交平台truth social發文指：「中國現在可以繼續從伊朗購買石油。希望他們亦會從美國大量購買（石油）。」

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台truth social發文指：「中國現在可以繼續從伊朗購買石油。希望他們亦會從美國大量購買（石油）。」（X@TrumpDailyPosts）

一名白宮高級官員其後向路透社表示，特朗普此舉是為了提醒人們，伊朗迄今並未試圖關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）阻止油輪通行。對全球最大的伊朗石油進口國中國而言，關閉海峽會帶來不少困難。

這位官員又指：「總統繼續呼籲中國和所有國家進口我們（美國）最先進的石油，而不是違反美國的制裁措施去進口伊朗石油。」

以伊停火聲明發布後，特朗普對中國的言論再次為油價帶來沽壓，油價24日已下跌近6%。

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往荷蘭海牙參加北約峰會（NATO summit）期間向記者發表講話。（Reuters）

據報道，任何放寬對伊朗制裁的舉措，都將代表美國政策的轉變。特朗普2月曾表示，他將再次對伊朗施加極限施壓，旨在將其石油出口降至零，以抗議伊朗核計劃及其向中東地區武裝份子提供資金。