九三大閲兵｜邀請特朗普是北京的手腕而不是目的

近日日本媒體稱中國計劃邀請美國總統特朗普出席抗日戰爭勝利80周年紀念大閲兵。從中國外交部6月30日的表態不能確定此消息真偽。

值得注意的是，2015年中國首次舉行抗戰勝利大閲兵，當時中國邀請了不少國家領導人參加，俄羅斯總統普京、韓國時任總統朴槿惠等30國家元首出席紀念活動，美國「飛虎隊」老兵、蘇聯紅軍老戰士、日本籍八路軍老戰士等均出席了閲兵式。就連日本時任首相安倍，中國也發出了邀請。無論是當年的敵人，還是當年戰場上的盟友和朋友，中國都一併邀請了。

此次時隔十年中國再次舉辦抗戰勝利大閲兵，不可能不邀請美國。邀請美國總統特朗普出席活動，那是中國對待此事的基本禮儀。

邀請不邀請是中國的事，出席不出席是美國的事。

2015年，抗日戰爭勝利70周年，習近平大閲兵。（新華社）

美國和英國軍隊都曾直接參與二戰東方戰場的作戰。2015年英國曾派出前官員作為「首相特使」出席中方活動，美國派出的是「駐華使節」作為政府代表。加拿大、德國、盧森堡、巴布亞新畿內亞、歐盟也由其駐華使節作為政府代表出席。而日本則予以婉拒。當時美國奧巴馬政府對中國大閲兵持敵對和抵制的態度，認為中國在過度耀武揚威，因此派出了非常低規格的參與方。礙於美國態度，歐盟等多國不可能高規格捧場中國閲兵式。

在現如今的國際秩序下，中美對抗的烈度日趨加深。美國並不樂見中國彰顯軍力。雖然特朗普政治立場和民主黨政府差異較大，但在對華態度上，美國兩黨大同小異。特朗普政府會捧場中國閲兵式的可能性較小。

如果說2015年是美國的態度影響盟友的對華態度，那麼現如今通過強調中美矛盾來凸顯自身對美價值的美國盟友們，很難樂見中美走得如此近。

中共建政70周年大閲兵上的東風41導彈。（CCTV視頻截圖）

特朗普雖然處事較為隨性，但特朗普政府的魯比奧（Marco Rubio）等資深政客是建制派出身，不太可能會建議特朗普前往中國出席閲兵活動。

更為重要的是特朗普一向喜歡譁眾取寵渲染勝利，如果出席中國閲兵式不能讓特朗普成為主角，不能讓特朗普有重大勝利事項宣佈，他很難有前往北京的動力。中國也不會允許特朗普喧賓奪主，更不會允許特朗普借訪華胡說八道。

拜登政府任內中美之間的交流已經降到了低點。拜登是中美建交以來美國第一位在任時沒來中國訪問的美國總統。拜登任內，白宮國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）和中共中央外事辦公室主任王毅的會晤一般在第三國進行。直到拜登政府後期2024年8月沙利文才第一次訪問中國。

為了強調平等，中美高級官員已經很少互訪，要事選擇在第三國磋商。圖為2025年6月9日中美經貿磋商機制首次會議在倫敦舉行。（新華社）

特朗普二次擔任總統以來，中美之間的高層政治交往並沒有恢復。兼任美國國務卿和白宮國家安全事務顧問的魯比奧受到中國制裁，兩國這一層級的政治交流受限。中美貿易談判是在第三國進行，在特朗普吹噓各國都前往華盛頓求談判時，中國領導人不會前往白宮訪問。特朗普為了大國的顏面也很難前往中國訪問。如果只是捧場北京，如果不能宣揚成果和勝利，特朗普不會前往。

且中美博弈已經進入了深水區，目前要達成足夠領導人互訪的成果較難。

因此，邀請特朗普是中國的國家胸懷使然。不是為了羞辱特朗普當面讓特朗普看什麼是閲兵的威武雄壯。

中國如此看重抗日戰爭的宏偉勝利，是因為第二次世界大戰後中國作為聯合國安理會五大常任理事國的地位得以奠定。這是戰後秩序的開端，是中國大國地位的開端。中國重視這一紀念日和中國決心捍衛二戰後國際秩序的政治意圖一致。

特朗普6月14日在美國陸軍成立250周年兼他79歲生日當天發表講話。（Reuters）

紀念是為今用。閲兵是為了展示勢力，展示政治姿態。中國作為二戰東方主戰場，是最大的勝利方， 二戰後日本在美國的偏袒庇護下沒有得到徹底戰敗清算。中國戰勝國的地位從來沒有得到日本真心實意的承認。中國隆重紀念抗戰勝利，是中國提醒相關方不要忘記這一事實，是中國崛起之後為自己贏得的國際地位正名的體現。

國際交往強調有來有往，中國沒有高規格捧場對方的二戰勝利日活動，就不會寄希望於對方高規格參加中方的活動。以今天的國際環境，中國還不至於寄希望於得到特朗普的捧場才舉辦活動。特朗普若能訪華將為活動錦上添花，如果不能訪華，中國也照常舉行活動。中國坦蕩相邀，如果美國在此事上做文章，對華敵意將暴露無遺，並非明智之舉。

抗日戰爭勝利大閲兵，是中國樹立起來的一面旗幟，美西方國家圍繞中國大閲兵的外交互動，將是西方對華態度的風向標，也將是中美關係的測試閥。作二戰東方戰場的主要慶祝活動，中國周邊諸國能否和中國同頻共振才是北京的關切。