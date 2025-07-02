大而美法案是特朗普的勝利　馬斯克或成最大犧牲品

美國參議院7月1日上午由副總統萬斯（J.D. Vance）出手以51比50的投票結果通過了美國總統特朗普（Donald Trump）力推的全面減稅和支出法案。由於參議院對該法案有較大修改，這項被特朗普稱為「大而美」法案的修訂法案被送回眾議院，需要得到眾議院的再次通過才能提交給美國總統簽字並成為法律。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）稱，將在特朗普設定的7月4日最後期限前爭取通過該法案。

作為一個美國之外的觀察者，其實很難從「對」或「錯」的角度，對這部法案做出價值判斷。不管支持還是否定這部法案的觀點，似乎都能找出可以站得住腳的理由，並在邏輯上進行自洽性論述。

比如，法案將在醫療補助領域削減近萬億美元資金，提高對領取醫療補助人員的門檻和標準。還收緊了對「補充營養援助計劃」（SNAP）的資格要求，將獲取食物援助的美國公民年齡工作要求從54歲提升至64歲。從「福利政治」的角度，這種通過削減福利開支以降低預算赤字的做法顯然是錯誤的。但是從「成年人需要為自己負責」和「不養懶漢」的國家主義和資本主義的角度，這種做法似乎又無可厚非。

再比如，法案還取消或壓縮了拜登政府時期的「綠色補貼」，從建設清潔能源設施到購買新能源汽車，這些項目都面臨失去稅收減免的風險。從環保、支持綠能等新能源產業發展，以及政策一致性的角度，此舉顯然對美國的新能源產業不利。但是從「你打你的 我打我的，不隨對手的節奏起舞」，和美國所具有的傳統石化能源稟賦優勢看，避開在綠能上和中國相比的明顯產業短板，聚焦於自身優勢強化產業長板，又有完全可以講得通的道理。

另外，還有在未來10年內計劃減稅4萬億美元，同時增加軍費和邊境安全、移民執法支出等。這些都會繼續推高美國債務規模，增加財政付息壓力，這也是馬斯克炮轟「大而美」法案的其中一個原因。但是從刺激經濟發展，強化邊境安全，打擊移民，以及維持美國的軍事霸權看，似乎又是必要之舉。

2025年7月1日，美國參議院就「大而美法案」展開投票馬拉松，持續逾20小時，一名參議員的幕僚累得在梳化上休息（Reuters）

所以對這部法案，美國兩黨和精英社會撕裂的非常厲害。法案最後以51比50的投票結果，藉助同時擔任參議院議長的副總統萬斯的關鍵一票才「打破僵局」，而且還有3位共和黨參議員「倒戈」投票反對最終法案，就能反映出兩黨圍繞這部法案的爭議有多大。

所以，從價值面，真的很難用「對」或「錯」，或「應該」「不應該」來定義這部法案。不過有一點確定無疑，這是特朗普的勝利，完全體現了特朗普的政策主張和意志。

而隨着這部法案通過，現在最不爽、最悽惶的就是馬斯克（Elon Musk）了。馬斯克是特朗普贏得本屆大選的最大金主，為特朗普上位出力匪淺。特朗普也投桃報李，為馬斯克成立了一個「政府效率部（DOGE）」並委任其出任部長。在二人關係蜜月期，特朗普賦予了馬斯克巨大到幾乎不受任何監管的權力。

但是隨着馬斯克的激進改革遭遇到越來越大的體制阻力，可能危機到特朗普自身利益，並且馬斯克在關稅等問題上和特朗普的政策衝突越來越大，二人蜜月迅速結束。「大而美」法案則將兩人的關係，進一步從盟友推向對立。

2024年11月16日，美國紐約州紐約市，候任總統特朗普（左）與馬斯克（右）在麥迪遜廣場花園觀看UFC 309比賽。（Reuters）

連日來，馬斯克持續發帖炮轟「大而美」稅收和支出法案。僅在6月30日，他就連發數十條帖文，稱那些支持該法案的議員應該感到羞愧，並表示，如果法案通過，第二天就會成立「美國黨」。馬斯克還用侮辱性詞彙形容共和、民主兩黨，稱「大而美」法案將使此前的削減債務努力付諸東流，還將創紀錄地把債務上限再推高5萬億美元。

特朗普則當地時間1日表態，稱可能會考慮「將馬斯克驅逐出境」。特朗普還稱，「政府效率部」應該好好調查一下馬斯克經營的Tesla和SpaceX所獲政府補貼的情況。「我們可能會讓政府效率部盯着（馬斯克）。你知道政府效率部是什麼吧？就是可能會回頭將馬斯克吃掉的怪物。」這一戲劇化角色轉變，讓馬斯克像極了文革中一夜由紅被廢並被政治反噬的王關戚。

特朗普還稱，馬斯克攻擊這項「大而美」法案，是因為法案取消了對新能源汽車的補貼。他威脅「他對很多事情都不滿，但你要知道，他可能失去的遠不止這些，我可以現在就告訴你。埃隆可能失去的遠不止這些。」

1日凌晨，特朗普在社交媒體又發表類似言論，稱「到目前為止，（馬斯克）獲得的（美國政府）補貼可能比歷史上任何人都多，如果沒有這些補貼，他很可能不得不關停企業回南非老家」。Tesla股票應聲下跌，最多時迭超6%。幾個月前還是特朗普當選最大受益者的馬斯克，現在似乎成了命運最不確定的人。