美國率先解除多項限制，中美交易稀土不止換晶片
當其他國家還在為如何同美國達成協議絞盡腦汁時，中美之間的首個大交易已經在執行中。
德國科技巨頭西門子公司7月3日發聲明說，該公司收到美國政府通知，稱華盛頓方面已解除對中國出口晶片設計軟件的限制，並已恢復向中國客戶全面提供其軟件與技術服務。
總部設於美國的新思科技和楷登也在同一天發聲明說，已恢復向中國客戶提供晶片設計軟件與技術服務。
美國政府7月2日致函能源企業Enterprise Products Partners和Energy Transfer，通知取消對乙烷出口中國的相關限制。
今年5月，美國商務部工業與安全局（BIS）曾致函新思科技（Synopsys）、楷登（Cadence）與西門子全球三大電子設計自動化（EDA）軟件供應商，要求它們暫停向中國客戶發貨。今年5月末至6月初，美國政府以中國限制稀土出口為由，對包括乙烷在內的多項對華出口實施限制。直到6月25日，美國商務部調整政策，允許相關企業在駛往中國的船隻上裝載乙烷，但未獲授權前不得在中國卸貨。
美國一改往日的態度解除禁令，關鍵的轉折發生在6月27日前後，中美幾乎同時宣佈批准了協議。
美國總統特朗普6月26日在白宮活動上說，美國同中國簽訂了一項貿易協議。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受彭博電視訪問時說，美國是於兩天前和中國簽署協議，把日內瓦會談達成的條款具體化，包括中國向美國提供稀土材料的承諾。中國商務部6月27日稱近日，經批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。
中美簽署協議後，美國接連解除乙烷和晶片禁令是在執行協議。雖然還沒有中國解除對美國稀土出口禁令的正式消息，但是根據中國商務部6月26日的說法，中國已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。
美國財政部長貝森特7月1日被問及中國稀土出口是否滿足協議要求時，他說稀土磁鐵的確在出口，「雖然沒有達到4月4日之前的水平，但我們有信心，中方會履行協議中的承諾」。
毫無疑問，從日內瓦會談構建談判機制，到倫敦會談達成框架共識，再到6月末雙方進一步確認框架細節達成協議，中美之間的貿易摩擦經歷了一個相對完整的處理周期。這一過程並不複雜，相當乾脆直接。
一開始美國就定下了稀土換晶片的中美交易基調，而從公布的細節看，中國稀土換來的不止美國解除晶片限制，今年5月美國下令對中國設限的產品除了乙烷，還有丁烷、機床、航空設備等。美國已經解除了對華乙烷出口禁令，未來是否會陸續出台相關的解禁措施需要進一步觀察。
中美倫敦會談，雙方達成了框架。這一框架包含哪些細節未可知，但很明確並不是只有稀土換晶片這一項。
中美能夠有序處理貿易摩擦，已經說明中國是和美國旗鼓相當的玩家。中國有制衡美國的籌碼，成功逼退了美國的無理敲詐。
中美日內瓦會談結束後，中美同步取消了非理性關稅，目前的晶片稀土交易屬於雙方就取消限制措施進行的談判。下一步中美的關稅談判會相當艱鉅。但是有前期就取消限制措施進行的合作做鋪墊，未來雙方談判解決問題的路徑已經走上了正規。