美國率先解除多項限制，中美交易稀土不止換晶片

當其他國家還在為如何同美國達成協議絞盡腦汁時，中美之間的首個大交易已經在執行中。

德國科技巨頭西門子公司7月3日發聲明說，該公司收到美國政府通知，稱華盛頓方面已解除對中國出口晶片設計軟件的限制，並已恢復向中國客戶全面提供其軟件與技術服務。

總部設於美國的新思科技和楷登也在同一天發聲明說，已恢復向中國客戶提供晶片設計軟件與技術服務。

美國政府7月2日致函能源企業Enterprise Products Partners和Energy Transfer，通知取消對乙烷出口中國的相關限制。

2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

今年5月，美國商務部工業與安全局（BIS）曾致函新思科技（Synopsys）、楷登（Cadence）與西門子全球三大電子設計自動化（EDA）軟件供應商，要求它們暫停向中國客戶發貨。今年5月末至6月初，美國政府以中國限制稀土出口為由，對包括乙烷在內的多項對華出口實施限制。直到6月25日，美國商務部調整政策，允許相關企業在駛往中國的船隻上裝載乙烷，但未獲授權前不得在中國卸貨。

美國一改往日的態度解除禁令，關鍵的轉折發生在6月27日前後，中美幾乎同時宣佈批准了協議。

美國總統特朗普6月26日在白宮活動上說，美國同中國簽訂了一項貿易協議。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受彭博電視訪問時說，美國是於兩天前和中國簽署協議，把日內瓦會談達成的條款具體化，包括中國向美國提供稀土材料的承諾。中國商務部6月27日稱近日，經批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。

2025年5月22日，圖為福建（龍岩）稀土工業園區，是福建省唯一以稀土命名的專業園區。（網絡圖片）

中美簽署協議後，美國接連解除乙烷和晶片禁令是在執行協議。雖然還沒有中國解除對美國稀土出口禁令的正式消息，但是根據中國商務部6月26日的說法，中國已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

美國財政部長貝森特7月1日被問及中國稀土出口是否滿足協議要求時，他說稀土磁鐵的確在出口，「雖然沒有達到4月4日之前的水平，但我們有信心，中方會履行協議中的承諾」。

毫無疑問，從日內瓦會談構建談判機制，到倫敦會談達成框架共識，再到6月末雙方進一步確認框架細節達成協議，中美之間的貿易摩擦經歷了一個相對完整的處理周期。這一過程並不複雜，相當乾脆直接。

英國當地時間6月9日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。這是雙方在會談前合影。（新華社）

一開始美國就定下了稀土換晶片的中美交易基調，而從公布的細節看，中國稀土換來的不止美國解除晶片限制，今年5月美國下令對中國設限的產品除了乙烷，還有丁烷、機床、航空設備等。美國已經解除了對華乙烷出口禁令，未來是否會陸續出台相關的解禁措施需要進一步觀察。

中美倫敦會談，雙方達成了框架。這一框架包含哪些細節未可知，但很明確並不是只有稀土換晶片這一項。

中美能夠有序處理貿易摩擦，已經說明中國是和美國旗鼓相當的玩家。中國有制衡美國的籌碼，成功逼退了美國的無理敲詐。

中美日內瓦會談結束後，中美同步取消了非理性關稅，目前的晶片稀土交易屬於雙方就取消限制措施進行的談判。下一步中美的關稅談判會相當艱鉅。但是有前期就取消限制措施進行的合作做鋪墊，未來雙方談判解決問題的路徑已經走上了正規。