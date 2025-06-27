路透社：中美就稀土貿易達成諒解協議　同意加快解除出口限制

路透社周四（6月26日）引述白宮官員指，中國與美國已經就再次加快解除對美出口稀土的限制達成諒解協議，稱華盛頓與北京是依據5月在瑞士日內瓦達成的貿易框架下才達成。



報道認為，中國與美國在日內瓦達成的協議中，中方承諾取消4月2日後，因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對華關稅所實施的反制措施，包括中國對美國暫停稀土金屬和磁鐵出口，而白宮官員今次指雙方就推動稀土出口解凍，所達成的諒解協議，就是基於這框架。

特朗普今日早前在白宮活動中聲稱在25日與中國達成一項貿易協議，他未具體解釋是達成何協議。目前未知特朗普所說的協議，是否與這項事關稀土出口的協議有關。中國駐華盛頓大使館未回應此事。

2025年6月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮出席活動時發表講話。（Reuters）

稀土事關汽車生產、航空航天設備、半導體與國防武器的製造。報道引述業內消息人士指，中國非常重視進口稀土國家會把稀土用在何產業上，並長久以來審查買家，以確保稀土不會被用在關乎美國軍事的產業上。