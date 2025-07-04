俄羅斯以色列秘密勾兑　伊朗任人宰割膽顫心驚

以色列電視台報道，以色列正與俄羅斯就伊朗和敘利亞問題展開秘密外交會談。

報道稱，會談在以伊戰爭停火後約一周開始，以色列官員將俄羅斯視為緩和以敘以及以伊緊張局勢的潛在渠道。

報道強調，在以伊為期12天的衝突中俄方沒有向伊朗提供武器。此前，俄羅斯在以伊戰爭爆發不久曾表示願意充當調解人。

報道並提到，以色列正在與美國起草一份關於伊朗核問題的執行框架，類似於去年以黎停火時與美國達成的非正式協議。而正在起草的這份執行框架，將是以色列總理內塔尼亞胡下周在華盛頓會見美國總統特朗普時的一項主要議題。

以色列會幹什麼？俄羅斯會幹什麼？美國又會幹什麼？在談判桌外的伊朗一無所知，就像砧板上任人交易、宰割的魚肉，不由得不膽顫心驚。

從俄羅斯的角度，肯定不願失去或輕易放棄伊朗這顆棋子，在丟掉敘利亞後，伊朗是俄羅斯以後介入中東的唯一抓手。丟了，以後就沒有了。

但是，作為一個混跡於列強賭場摸爬滾打了幾百年的國家，俄羅斯做的從來都是強買強賣，利益勾兑的勾當，對自身沒有道德要求。在符合其自身利益的情況下，無論放棄誰，它都不會有一點心理負擔。

像敘利亞阿薩德政權，說賣就賣了，沒有絲毫猶豫。

2025年6月15日，在以色列雷霍沃特（Rehovot），救援人員在伊朗導彈襲擊後在一棟居民大樓內工作。（Reuters）

另外從實力政治的角度，以俄羅斯現在的實力，想重拾祖上輝煌在中東保持政治存在，並支持伊朗和美國對着幹，已經力不從心了。俄羅斯這次只是在口頭對美以表示譴責，並未為伊朗提供實質援助，反而在第一時間急着當「和事佬」，就暴露出其心氣嚴重不足。

正如俄伊關係專家斯馬金（Nikita Smagin）分析指出，「對俄羅斯來說，如果要救伊朗，就得冒着和以色列或美國直接衝突的風險，所以他們當然會覺得沒那個價值，這對俄羅斯來說，就是現實。」

所以，在這種現實情況下，俄羅斯會不會拿伊朗利益做交易，換取在烏克蘭等俄羅斯更關切領域的核心利益，真的很難說。

此前，伊朗外交部副部長塔赫特-拉萬希（Majid Takht-Ravanchi）曾向媒體表示，美國若想重啟外交談判，必須排除對伊朗進一步打擊的可能。

塔赫特-拉萬希在接受英國媒體專訪時表示，特朗普政府已通過調解方向伊朗表示希望重返談判，但在「談判期間是否會進一步打擊伊朗」這一「非常重要」的問題上，美方尚未明確立場。

他強調：「現在我們在等待答案，當我們進行對話時，是否會再次遭遇侵略行為？美國必須在這個重要問題上明確立場，並拿出具體方案，以建立對話所需的信任。」

而特朗普則表示，如果情報顯示伊朗鈾濃縮水平達到「令人擔憂的程度」，他「絕對會」考慮再次轟炸伊朗。

刀把子最終握在特朗普手裏。