伊朗再關中部及西部領空　軍方稱若敵人再次侵略將作毀滅性回應

伊朗媒體7月2日引述伊朗道路和城市發展部發言人報道，出於安全原因，伊朗西部和中部領空禁止國際過境航班飛行，但東部領空對航班開放。這些領空重新開放才剛過去4天。伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）同日表示，若敵人再次發動侵略，德黑蘭將做出「更具毀滅性的」回應。



在以色列6月發動大規模轟炸後，德黑蘭同月13日曾關閉領空，直到28日重新開放中部和西部領空，允許國際過境航班飛行。外界尚不清楚伊朗民航組織，為何決定再度關閉西部和中部領空。

報導又指，伊朗北部、南部和西部地區的國內和國外航班取消時間已延長至當地時間周四下午14時。有分析認為，以色列可能會違反停火協議，對伊朗發動新一輪空襲。

伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）同日表示，若敵人再次發動侵略，德黑蘭將做出「更具毀滅性的」回應。(Reuters)

德黑蘭周三上午舉行活動，悼念在伊以衝突中遇難的伊方人員，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等多名高級官員參與。穆薩維將軍在活動中表示：「這些烈士戰鬥了45年，但敵人認為打擊他們就能摧毀武裝部隊的神經系統，卻不知道武裝部隊是在總司令的指揮下，永遠不會瓦解。」

穆薩維補充道：「如果敵人再次對伊朗發動侵略，伊朗將作出更具毀滅性的回應。」