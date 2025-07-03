美國防部：美軍攻擊使伊朗核計劃推遲1至2年

美國國防部發言人Sean Parnell在7月2日的新聞發布會上表示，五角大樓收集到的情報表明，由於美國上個月對伊朗3處關鍵核設施的打擊，伊朗核計劃被推遲大約1至2年。



《衛報》報道，發言人Sean Parnell重申總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說法，即伊朗關鍵核設施已被徹底摧毀。「我們已將他們的核計劃推遲一到兩年。至少，國防部內部的情報評估是這麼認為的。」

2025年6月22日，伊朗庫姆，圖為衛星照片顯示德黑蘭重視的福爾多核設施地面全景。（Reuters）

隨着美國情報機構不斷根據新資料發布最新評估，有關伊朗核計劃受損嚴重程度情況也在持續演變。美方想用這些資料顯示位於福爾多（Fordow）濃縮設施的離心機已被摧毀，儘管尚不清楚整個設施本身是否倒塌。

帕內爾對此次襲擊的描述，比特朗普所斷言的破壞程度更為謹慎。此前國防情報局（Defense Intelligence Agency）的初步報告指，美軍對伊朗3座核設施發動的攻擊並未完全摧毀伊朗的核計劃，很大機會只是讓伊朗核計劃進程倒退數月。