中歐領導人峰會恐將失敗　美國大棒為何沒能讓歐洲放下對華戒備？

美國總統特朗普為全球對等關稅臨時停火設定的最後期限是7月9日（按：其實施押後至8月1日），與此同時中歐將在今年7月舉行領導人峰會。原本人們以為從4月到7月經過三個多月掙扎，歐盟在面對美國的關稅敲詐時會主動向中國靠攏，尋求同中國抱團取暖。但令人意想不到的是中歐關係並沒有因為美國的關稅大棒而有根本性的改善。

中歐峰會是中國和歐盟官方最高級別的定期溝通機制，原則上每年一次輪流在中國和歐洲舉行。2024年的峰會按計劃在歐盟舉行卻 並未如期舉行。今年的峰會原定於7月在中國舉行，往常在峰會召開前雙方會召開高層經濟對話會為領導人峰會做鋪墊。

但英國媒體6月 17日援引知情人士的話稱，由於多起貿易爭端沒有取得進展，歐盟取消了中歐領導人峰會前與中國舉行的重要經貿會談。此次會談取消 ，將降低外界對峰會取得任何具體成果的預期。

中國外長王毅2025年6月25日在北京集體會見歐盟及成員各國駐華使節，並就中歐關係發展提出3點建議。（中國外交部）

今年的中歐領導人會晤原本有兩天的行程，一天在北京，一天在安徽合肥，但根據彭博社7月3日報道，中國計劃取消本月晚些時候舉行的中歐領導人會晤的部分議程，也就是第二天議程將取消。

稍早前6月20日歐盟委員會於出台措施，限制中國企業和產品參與其醫療器械公共採購。7月6日中國商務部財政部接連出手宣佈對等限制措施，決定在政府採購活動中對部分自歐盟進口的醫療器械採取相關措施。

中國外長王毅6月30日至7月6日訪問歐洲，為此次領導人峰會做準備。但是中歐之間的分歧卻充斥媒體。7月4日中國商務部宣佈最終裁定，歐盟白蘭地存在傾銷，7月5日起徵收反傾銷稅。

2025年4月9日，法國巴黎，經濟、財政、工業和數位安全部長朗伯德（Eric Lombard）在巴黎貝西經濟和財政部與主要經濟參與者就特朗普關稅舉行會議。（Reuters）

7月5日法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）在普羅旺斯艾克斯舉行的一場經濟會議上宣稱，儘管歐洲已經在鋼鐵和汽車領域採取行動，但仍然必須修改規則和加強貿易壁壘，以允許更廣泛地使用針 對中國進口產品的措施，對抗「可能損害歐洲工業經濟的中國進口產品」。此前一天，法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）呼籲歐洲加強對中國進口商品的防禦。

今年4月特朗普宣佈全球對等關稅後，4月8日中歐雙方同意立即開展電動汽車價格承諾談判，並討論中歐汽車產業投資合作問題。今年5月，中國外交部宣佈了一項重要決定：經與歐洲議會協商一致，雙方即日起同步全面取消對相互交往的限制。

這些積極的動向讓人們以為中歐關係能以美國的關稅大棒為契機有積極的好轉。但現實是雙邊關係並沒有突破性的進展。

2024年10月，歐盟委員會宣佈結束「反補貼調查」，對中國電動汽車徵收為期五年的「最終反補貼稅」。目前，雖然中歐電動汽車談判的技術部分已經基本完成，但仍欠臨門一腳，關鍵在於歐方能否展現出相應的政治意願推動問題的解決。

在歐盟取消了高層經濟對話會後，中國外長王毅接連訪問歐洲數日，是中國積極謀求關係緩和的寫照。王毅在歐洲期間公開宣佈稀土問 題不是中歐關係的障礙，也是積極信號。中國希望同歐盟在經濟糾紛和外交合作上有共識的努力是有目共睹的。

中歐關係停滯不前，還有一個重要的背景是在應對美國關稅大棒時，中國取得了階段性的成果，中國成功抗住美國的關稅敲詐，利用稀土扳回一局。中美已經是同水平的玩家，這一事實將長期令歐盟感到恐懼和不安。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月27日在社交平台發文形容，美歐貿易談判積極進展，期望歐盟最終會開放市場，與美國進行貿易。(Reuters)

美國的關稅大棒沒有讓歐盟更加清醒，反而讓歐盟更加緊張和有危機感。對歐盟來說，防範中美合作，防止被中美同時收割，比聯合中國應對美國更為重要。

前不久的北約峰會上，在特朗普的要求下，北約成員國將軍費開支提升到了5%。美國多次暗示不會履行北約聯防義務，帶來的是北約成員國對美國的讓步和妥協。在關稅問題上也是一樣的，美國的大棒並沒有讓歐盟更加清醒。歐盟以往是美國的跟班，在美國的羽翼下沉迷於歐美共治世界的格局。現如今當美國霸權相對衰落時，歐盟根本沒有獨立於美國的勇氣，更談不上聯合中國應對美國。

當美國對歐盟不講情面時，歐盟急切製造美歐仍然是共同體的場景，寄希望於美國能夠憶及雙方共同應對中國的目標放歐盟一馬。在美國和歐洲的貿易談判中，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）多次提出聯手應對中國的不正當競爭，試圖提醒美國，美歐面臨共同威脅。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在同美國談判貿易問題時也多次拿中國說事，公開宣稱美國首要任務是向中國加稅。

對中國的態度已經是歐洲聯絡同美國感情的籌碼。沒有到退無可退的絕境，歐盟是不會輕易聯合中國應對美國霸權的。