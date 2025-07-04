王毅德國晤記者：稀土出口不會成為中歐之間問題

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月3日到訪德國，與該國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）共同會見記者，談及俄烏戰事、中方稀土出口等問題。現場有記者問及歐洲企業關注中方稀土實施出口管制，王毅表示，稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題。



圖為2025年7月3日，中國外交部長王毅訪問柏林，與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul，不在圖中）共同出席記者會。（Reuters）

稱中方稀土出口政策符合國際慣例

王毅指出，對軍民兩用物項實施必要管制是各國行使主權，也是應盡國際義務，中方的政策符合國際慣例，只要遵守出口管制規定並履行必要程序，歐洲企業的正常需求將得到保障。中方主管部門還為歐洲企業設立了「快速通道」，有人故意在中歐之間炒作此事是別有用心。

圖為2025年7月3日，中國外交部長王毅訪問柏林，與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）共同出席記者會。（Reuters）

就烏克蘭危機述中方立場：不向衝突方提供致命武器

王毅亦就烏克蘭危機闡述中方立場，表示烏克蘭危機發生在歐洲，牽動著世界。中方的立場坦坦蕩蕩、一以貫之，就是堅持勸和促談，不向衝突方提供致命性武器，嚴格管控兩用物項，包括無人機出口。

王毅表示，中國有效履行了國際責任，還與巴西等全球南方國家一道，在聯合國發起「和平之友」小組，為停火止戰匯聚更大合力。他又稱，冰凍三尺非一日之寒。儘管當前當事方立場仍有較大分歧，但談起來總比打下去好。

他表示，中方樂見各方都為此發揮建設性作用，推動達成全面、持久並有約束力的和平協議，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，早日實現歐洲長治久安。