中美俄外長出席東盟會議　王毅會否晤魯比奧受關注

在東盟外長會議於吉隆坡召開期間，中國外交部長王毅與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）是否在東盟會議平台進行首次會晤，引起外界關注。



中國外交部發言人在星期二（7月8日）宣布王毅將出席7月10日至11日的中國—東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東盟峰會外長會和東盟地區論壇外長會。

另外，魯比奧同樣出席外長會議，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在星期一發聲明說，這是魯比奧就任後的首次亞洲之行，他將重點重申美國致力於推進自由、開放和安全的印太地區的承諾。」

圖為2025年7月3日，中國外交部長王毅訪問柏林，與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul，不在圖中）共同出席記者會。（Reuters）

王毅和魯比奧皆出席東盟會議的消息證實之後，國內外媒體均紛紛關注，兩人是否會藉着出席會議進行首次會晤。

馬來西亞《東方日報》報道，魯比奧今年1月就職後，僅在1月24日與王毅通過一次電話。兩人當時在通話中針對台灣問題展開交鋒，魯比奧表示「嚴重關切」中國方面的對台的脅迫行為；王毅則說，希望魯比奧「好自為之」。

不過，中美方面都沒有對兩人是否見面透露確定消息。

另外，在烏克蘭戰爭僵持不下以及中東戰火惡化之際，魯比奧與俄羅斯外長拉斯羅夫在東盟外長會議期間的會面，也獲得極大關注，目前美國和俄羅斯對發出了兩人將會面的消息。

5月21日，魯比奧出席國會眾議院外交事務委員會聽證。（Reuters）

日本外交部長岩屋毅也於7月9日至12日訪問馬來西亞，出席一系列東盟相關外長會議，包括日本-東盟外長會議東盟＋3外長會議、東亞峰會相關國家外長會議以及東盟區域論壇部長級會議等。

自去年10月獲任命為外長以來，岩屋毅是首次訪問馬來西亞，預計在出席東盟外長會議期間，他將與王毅舉行會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

