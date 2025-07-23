一片看懂：石破茂難逃逼宮 特朗普關稅攞命 仲有其他死因？
相信各位應該都記得，之前曾經有預言說日本7月5號會有大地震，但最終甚麼事都沒有發生。誰知道那個預言也不完全是錯的，地震原來是震到了日本政壇。日本最近舉行的參議院選舉，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟，在這次選舉中失去多數議席，是自民黨創黨70年來最慘烈的一次敗仗。到底為甚麼執政聯盟會輸得這麼慘？首相石破茂未來的政治前途會如何呢？
編按：據日本每日新聞7月23日報導，石破茂已經作出決定，將於8月底宣布辭職。另外，美國與日本已於同日達成貿易協議，美國對日的「對等關稅」及汽車關稅由25%降至15%。
自民黨70年最大敗仗 「跛腳鴨」政府誕生
去年10月，石破茂接任首相之後，他領導的自民黨在眾議院選舉已經失利。他本來希望透過這次參議院選舉挽回劣勢，誰知結果是輸得更徹底。我們看看參議院議席的分布，就可以知道這次執政聯盟輸得有多慘不忍睹。
在125個改選議席當中，自民黨由原本的52席大跌到只剩39席，公明黨就由14席跌到8席。執政聯盟加起來只有47席，低於維持過半數所需要的50席。即使計算無須改選的75席，執政聯盟在參議院總共只有122席，也是過不了半數。
更顯着的是，右翼與極右政黨在這次選舉的表現都不錯。其中最特別的是，成立只有短短5年的極右翼參政黨表現遠超預期，它參考美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）經常說的口號，打着日本人優先的旗號，成功由只有1席飆升到14席。
在改選議席中，對華鷹派的日本維新會由6席增加至7席；而大力批評外勞問題、認為引入外勞是本末倒置的國民民主黨從原有4席大幅增加至17席；日本保守黨就從沒代表，增加到2席，成功進身參議院。
相反，偏向左翼的政黨就幾乎全部都失利，最大反對黨立憲民主黨僅僅保住原本的22席；社會民主黨也只是保住它唯一的1席。日本共產黨就由7席減到只剩3席。只有令和新選組算是好一些，由2席增加至3席。
這個是自民黨從1955年成立以來，第一次同時在眾議院與參議院都淪為少數派。在失去國會兩院控制權下，石破茂基本上已經變成一個「跛腳鴨」（Lame duck）首相，未來推行任何政策都會舉步維艱。
飛天物價惹民怨
到底是甚麼原因，導致日本選民對執政幾十年的自民黨，投下不信任的一票呢？答案就隱藏在每一個日本家庭的日常開支裏面，也是這次選舉最大的焦點－物價飆升。
在日圓持續貶值以及全球供應鏈不穩的大環境下，日本的物價真是升不停。據日本總務省的數據，今年5月不包括生鮮食品的核心消費物價指數，按年增長3.7%，創下了2023年1月以來的最大升幅。
好像一個麥當勞巨無霸漢堡，就從110日圓升到190日圓，漲幅去到誇張的73%，而其他日用品升幅也不小。
這些冷冰冰的數字背後，是日本民眾實實在在的生活壓力。其中，導致他們覺得最痛苦的是，每日都要吃的米愈來愈貴。在過去一年，日本米價足足翻了一倍。根據彭博社數據，到今年5月，一包5公斤的米，售價已經去到超過4000日圓，即超過220元港幣。
通脹猛於虎，選民最期望的是政府能夠提出有效的應對政策。但是執政聯盟不但沒有具體的壓抑物價方案，還以財政問題為由，拒絕了降低10%消費稅的建議。這種態度，無疑是火上加油，令選民覺得政府完全離地，對他們的經濟政策徹底失望。
更值得關注的是，農民作為自民黨最核心的支持群體之一，這次也開始動搖。米價飆升，理論上對米農有利，但他們的處境反而沒有得到改善。在日本第四大稻米產地山形縣，有農民就公開批評新任農相小泉進次郎實施的政策，認為他只是懂得作騷，沒有長遠的農業政策。
一名68歲的農民受訪時就說，覺得沒有一個政客真正熟悉農業，選舉的時候常常掛在口邊，選完之後就沒人理，看不到哪一個政黨真正關心農民。這些怨言，正正反映出政府政策與民間疾苦的嚴重脫節。
美日貿易談判擾攘多月 突顯政府無能？
如果說物價高企是內憂，那麼來自日本「盟友」美國的威脅，就是導致石破茂政府雪上加霜的外患。
特朗普威脅要在8月1日開始，對日本進口商品全面徵收25%的關稅，但是貿易談判談了很久都談不攏。這麼高的關稅對於極度依賴出口的日本經濟來講，簡直是一個致命打擊。再加上美國之前已經對包括日本汽車在內的進口車實施了25%的進口關稅，導致佔日本全國就業人口8%的汽車產業叫苦連天。
數據顯示，日本今年第一季的經濟再度萎縮，首季實質GDP年率下滑0.7%，比市場預期差。石破茂雖然嘗試補救，派經濟再生擔當大臣赤澤亮正先後7次去美國磋商，但始終達成不到任何協議。特朗普甚至公開批評日本拒絕開放市場，令談判前景更加暗淡。
諷刺的是，在一次訪問當中，特朗普甚至好像忘記了石破茂的名字，直接用「日本先生」（Mr. Japan）來稱呼他。相比昔日特朗普與安倍晉三一起打高爾夫球與自拍的畫面。這個細節，無疑加深了外界對石破茂在國際舞台上缺乏份量的印象，令日本外交上非常尷尬。
參政黨靠「日本人優先」異軍突起？
了解日本面對的內憂外患後，我們似乎可以大概知道為甚麼參政黨可以透過主張「日本人優先」成為這次選舉的最大贏家之一。
參政黨成功將經濟、民生之類的議題與移民問題掛鉤，主張收緊對外國人置業、參政與入籍等等的限制。再加上他們承諾，會逐步取消自民黨不肯取消的10%消費稅，成功吸納了大量不滿現狀的選民。
可是，我們也不能夠簡單這樣斷定，日本開始全面走向右翼民粹主義。因為這次選舉，除了參政黨之外，其他在野的右翼政黨議席也有增加。
相反，執政的自民黨同公明黨，同樣是右翼，卻迎來大敗的結果。這個現象顯示，與其說選民意識形態轉向極右，倒不如說他們只是厭倦了長期當政、表現無能的執政聯盟，特別是不喜歡石破茂本人。
選舉前的民調顯示，石破茂內閣支持度破紀錄降到只有兩成，不支持的主因是「對政府沒有期望」以及「缺乏領導能力」。而弔詭的是，支持他的主要原因，竟然是因為「沒有其他更合適的人選」。你就知道日本民眾，甚至是自民黨的支持者是多麼不滿意石破茂。
石破茂內外交困 距下台已不遠？
選舉慘敗之後，自民黨內部似乎已經出現「逼宮」的聲音。據日媒報道，黨內重量級人物、自民黨最高顧問麻生太郎，已經透露不會同意石破茂繼續執政。他認為石破茂須要為眾議院、東京都議會，以及這次參議院選舉的三連敗負責任。如果麻生太郎這個表態屬實，基本上等於向石破茂發出最後通牒。
目前，自民黨黨內有不少潛在的挑戰者，其中最受關注有兩位。一個是前經濟安全保障大臣高市早苗，她在選舉時已經暗示，如果自民黨選舉失利，她很可能會出面挑戰；另一位，就是前首相岸田文雄，如果他得到麻生太郎為首的麻生派支持，他東山再起的可能性也不低。
另外，這場政治危機也為美日關係帶來變數。8月1號的關稅死線快到，一個「跛腳」的日本首相，在談判桌上的籌碼只會更少。如果石破茂政府在未來幾個星期，繼續表現出束手無策的一面，引起黨內人士同民眾的不滿，他的政治生涯恐怕真的會一敗塗地。
總結來講，這次日本參議院選舉，是一次民怨的總爆發。在通脹高企之類的內部壓力，以及特朗普關稅戰的外部衝擊之下，日本民眾用選票對石破茂投下不信任的一票。
如今，自民黨長期不敗神話被打破，有分析甚至說日本政治未來將會由一黨獨大變成多黨的「戰國時代」。而石破茂的首相之路，也很可能已經走到懸崖邊緣。