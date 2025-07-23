中歐建交50周年聚焦北京會晤：是時候擺脫爭吵｜專家有話說

2025年7月24日，在貿易局勢持續緊張、地緣政治動盪、特朗普政府政策反覆無常的背景下，中歐領導人將齊聚北京出席中歐領導人會晤。

中歐領導人會晤為雙方提供了一個機會，讓雙方對彼此在貿易、知識產權、人權、温室氣體排放等方面的不當行為表達不滿和抱怨。但這次重要峰會是中歐建交50周年。這也提供了一個更好的機會：擺脱過去的爭吵，在道德合作方面取得一些真正的進展。我們的世界正面臨着嚴重的道德和生態退化風險。中歐能夠超越彼此之間的小分歧，共同引領人類度過這個艱難的時代，盡最大努力完成這一任務是它們的歷史責任。

最近，美國政府突然放棄了這種合作，在「讓美國再次偉大」 的口號下宣揚肆無忌憚的自私自利的意識形態，這使得彼此之間以及與願意合作的夥伴，特別是來自全球南方的夥伴之間的這種真正的、基於道德的合作變得更加緊迫。實際上，它的目標不是為非洲大陸的35個主權國家服務，也不是為美國全體人民服務，而是為少數美國公司、銀行、對沖基金和律師事務所的領導人和所有者提供更狹隘的利益。

2025年6月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在加拿大出席七國集團峰會期間，特朗普向媒體展示貿易協議時，不慎將文件散落一地，英國首相施紀賢急忙蹲下幫他「執手尾」；他其後又誤將英國（UK）講成歐盟（EU）。（Reuters）

以及為美國兩個政黨的競選活動提供資金的顧問公司。隨着日益開放，這些小超級富豪精英正在進行一場兩線作戰。在美國國內，他們努力將國家轉變為持久的財閥，他們的財富將使他們能夠永遠統治政府的三個部門。在國際上， 他們利用美國政府龐大的軍事、經濟和外交力量來擴張自己的統治:構建全球貿易和金融體系以獲取其榨取優勢，並修改或削弱任何抵制其議程的國家和其他組織。

在特朗普當選總統以及立法機構和最高法院的大力支持下，這些精英對自己的權力有足夠的信心，可以放棄維護道德禮儀的努力。冒着數百萬人在國外過早死亡的風險， 美國對來自世界上一些最貧窮國家的進口商品徵收高額關稅，突然取消了對全球衛生和反貧困工作的大部分貢獻，退出了世界衛生組織、聯合國人權理事會、聯合國教科文組織和《巴黎協定》。

此外，美國還取消了對化石燃料污染對健康和氣候影響的大部分研究經費，大幅削減環境保護工作，取消了對綠色技術開發和推廣的大量支持，同時極大地促進了化石燃料的生產和消費。未來幾年，中國將不再參與消除貧困、實現可持續發展目標、遏制戰爭威脅或保護人權、人類健康和自然環境的多邊合作。

2025年4月8日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）在簽署能源相關行政命令當日，對煤炭工人報以微笑。（Reuters）

在暴力加劇、技術異常動盪的關鍵時期，美國的這種不妥協態度使得中歐合作不可或缺。這種合作有幾個重要方面，包括安全(遏制國家暴力及其威脅)、環境保護、維護人類健康和消除世界貧困。讓我們在這裏範式地集中討論第二個方面。

在各自的工業化進程中，歐洲和中國都對地球環境造成了損害(儘管比人口少得多的美國要嚴重)。兩國都在大力減少生態足跡，並呼籲對方做得更多--例如， 2025 年6月18日，第五次中歐高層環境與氣候對話在布魯塞爾舉行。這是理所當然的；未來幾年、幾十年，中國和歐盟的排放量將如何演變關係重大。

但從長遠來看，有一件事比北方三大污染國的未來排放路徑更重要，那就是中低收入國家的未來排放路徑，這些國家擁有超過一半的人口。在21世紀餘下的時間裏， 這些國家仍將經歷大量人口增長和經濟大幅增長，它們將使用的技術、形成的習慣和習慣以及準備在建設宜居星球的鬥爭中發揮的作用遠比當今較富裕的國家在其境內做出的任何決定都重要。儘管這些國家由於貧困，對現有的環境問題幾乎沒有什麼影響。

他們的貢獻正在急劇上升，並可能很快造成毀滅性的生態破壞。如果2100年預計的40 億非洲人生活在今天美國居民的生活中，他們造成的生態破壞將是今天美國的12倍!避免這種情況至關重要。

當然，這並不意味着世界上的貧困人口將永遠得不到現代生活的保護和便利。任務是在低收入國家實現快速、徹底的綠色轉型。這需要高效且適合當地的綠色技術--其中許多尚未開發--迅速並廣泛應用於全球南方。中國和歐盟有資本和專業知識來幫助大幅加快所需的轉型。

受全球暖化影響，極地地區海冰覆蓋面積近年來在不斷減少。（Getty）

如何以最具成本效益的方式實現這一轉變？我提議設立一個生態影響基金(EIF)，鼓勵和獎勵特定低收入國家綠色技術的發展及其在這些國家的部署。EIF將按預先公布的規模每年支付款項。最初可能約為300億美元，將分配給已登記的綠色環保項目。這一劃分將基於前一年在EIF區部署這些綠色環保項目避免了多少生態損害。危害是以温室氣體排放量(CO2eq)和健康和生命損失年(QALYs)的加權總和來衡量的。

由於參與是可選的，年度支出金額也是預先設定的，EIF的獎勵率將在內部自我調節，並被吸引到一個穩定的水平，這在參與公司和EIF的出資人之間被視為公平:當公司認為它沒有吸引力時，參與者註冊枯竭，導致獎勵率上升；當獎勵率被視為豐厚時，註冊人數成倍增加，導致獎勵率下降。參與公司之間的公平性也得到了保證，因為所有公司都以相同的獎勵比收益率獲得報酬。

作為參與EIF支付五年的交換條件，任何已註冊的創新都將永久失去EIF區基於專利的壟斷特權(而EIF區外和未註冊的綠色環保項目的專利特權不受影響)。EIF為綠色環保企業提供了新的機會，讓它們從EIF區國家的綠色環保項目中獲利，同時讓它們為每一項綠色環保項目選擇是註冊還是保留專利特權。

EIF將大大提高綠色環保計劃在EIF區國家的使用率和影響力，同時避免壟斷加價導致價格上漲。影響力獎勵的額外激勵將激勵企業促進其註冊的綠色環保計劃的廣泛部署和有效使用。通過增加利潤的前景，EIF還將刺激開發更多適合EIF區人口需求、文化、環境和偏好的綠色環保計劃。

通過促進EIF區內和為EIF區服務的擴散和創新，EIF還將擴大當地開發、製造、分銷、部署、運營、維護和修復綠色環保設施的能力。

江西贛州太陽能光伏板整齊排列。（視覺中國）

EIF可以由中國和歐盟創建，並可能得到其他經合組織國家的支持，其中大多數國家已承諾為國際氣候融資做出貢獻。額外的資金可以來自國際抵消市場，最終來自基於條約的國家捐款、遺贈以及公司、基金會和慈善家的捐贈，隨着時間的推移穩步建立的資本捐贈。

八個設計特點使EIF比現有的專利激勵措施更具成本效益，因為它們存在眾所周知的差距和低效率，並確保了EIF所需的資金將比現有的國際氣候融資產生更大的影響。

(1) 重點關注低收入國家，因為那裏可以獲得最具成本效益的收益。由於其龐大的人口(已經是今天中國的三倍!)和巨大的人均排放量急劇增加的可能性，全球南方是拯救地球鬥爭的關鍵戰場。

(2) 為成功付費。傳統的融資通常流向那些能很好地推銷自己的參與者。EIF不獎勵事前的預期表現(推動型融資)，而是獎勵事後的實際表現(拉動型融資)。創新者承擔風險。這激勵了最能評估自身能力的環保主義者明智地制定目標並積極追求目標。

(3)全面實施。EIF獎勵最終結果:只有在綠色環保有效防止環境損害的情況下，綠色環保者才能獲得EIF獎勵，因此，他們必須全面考慮從實驗室到最終用途的整個過程，重點關注那些實現最具成本效益的減少危害的綠色環保項目。即使是最傑出的綠色環保項目，如果沒有被採用和部署來減少危害，也不會得到回報。

(4) 開放創新空間。EIF不選擇研究目標，而是提供一個評估綠色環保的通用基準。這是因為創新者比資助者更有能力確定哪些項目可以最經濟有效地減少傷害。這使得EIF有別於創新獎。它規定了一個特定的、可能沒有前途的研究方向。獲獎往往會導致工作重複，並轉移人們對潛在更有前途的研究路徑的注意力。相比之下，EIF創造了一個人為的市場，各種綠色環保可以在這個市場上蓬勃發展。

(5) 動態競爭。這種人為的市場旨在通過廣泛的競爭有效地保持低獎勵率。如果獎勵率超過激勵綠色環保努力所需的水平，這就增加了開發和註冊更多綠色環保項目的動力。這反過來又將獎勵率降到了必要的最低限度。這種調整得益於EIF激勵機制的廣泛制定，該機制向所有環保主義者和各類環保主義者開放。

(6) 加強被忽視的市場。投資收益基金吸引了對高影響力綠色環保項目的投資，這些項目一直被忽視，因為它們的潛在用戶很窮，或者因為它們的購買者只能從使用它們所產生的收益中獲得一小部分(綠色環保項目很常見)。)。EIF正是通過用影響力獎勵來補充銷售收入來激勵這些綠色環保項目，這些影響獎勵反映了綠色環保項目在全球和未來的使用總收益。這種額外的獎勵可以使向窮人的銷售即使以非常低的價格也有利可圖--從而也使得開發適合他們需求和生活條件的高影響力綠色環保項目變得有利可圖。

(7) 鼓勵廣泛採用。EIF將通過確保低價格的誘人利潤，顯著擴大註冊綠色環保項目的覆蓋範圍，從而激勵參與綠色環保項目的人投資於快速、廣泛和有效地傳播其綠色環保項目。通過用影響力獎勵取代專利使用費，EIF改變了參與創新者的動機:他們不再尋求發現、預防和阻止專利侵權，而是積極促進快速廣泛而有效地採用綠色環保來獲得更高的回報。即使他們沒有從銷售價格中獲利，他們也會通過技術援助、維護和折扣來支持綠色環保的有效使用--只要他們預見到這些促銷投資帶來的收入增長超過了他們的成本。

因此，在現行激勵制度下，每個在歐洲投資基金註冊的綠色環保都將遠遠超過同類綠色環保。

(8) 指數級進步。通過加快創新步伐，EIF不斷提高新註冊綠色環保項目的評估基準。隨着時間的推移，這種影響將變得相當大。2040年註冊的綠色環保項目將根據其與當年可用替代品相比減少環境危害的情況獲得獎勵。然而， 2040年的技術水平將比前幾年沒有EIF時先進得多。

綠色環保進程的加速是EIF的一個巨大內在好處，無需額外成本。對於目前因主要適合貧困人口而被忽視的綠色環保類別來說，這一好處可能尤其顯著。它們的生產和部署成本高於其更骯髒的替代品，或者提供潛在買家不太關心的廣泛利益。由於遵循賴特定律的學習曲線效應，這種加速進展還將導致成本和價格的不斷增加。

通過攜手創建EIF，中歐還將建立一個道德基礎的多邊夥伴關係，隨着時間的推移，這種夥伴關係可以遠遠超越EIF及其創始成員國，減少國傢俬心，培養為正義和共同利益而合作的意願。構建人類命運共同體。作為第一步，中歐可以同意啟動一個試驗性試點，以測試和完善EIF的想法。該試點可能涉及單個獎勵池，比如10億美元。在幾個預先選定的綠色環保項目中，按照通過部署實現的污染減排比例分配，價格具有競爭力。在為期兩年的EIF區自選區域，該試點將具體展示綠色環保機構如何應對競爭性影響獎勵，以及如何迅速可靠地估計生態影響。它將有助於完善影響評估，並提供新影響獎勵的成本效益指標。EIF試點還將通過其監測和獎勵的試點項目產生自己的生態效益和政策見解。

世界只有一次，人類歷史只有一次，我們這一代人留下的印記只有一次。讓我們奮起迎接挑戰吧！

作者：濤慕思·博格（Thomas Pogge）耶魯大學全球正義中心主任和哲學教授，挪威科學院院士，任德國外交關系委員會（DGAP）委員

原文標題為"A Worthy 50-Year Milestone"