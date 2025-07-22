中歐領導人峰會周四舉行　中方據報不滿貿易摩擦縮一半日程

中國外交部日前宣布，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）因應中歐建交50周年，將在24日訪華時會見中國國家主席習近平與國務院總理李強，以討論經貿與能源轉型等議題。彭博社報道就指出，其實今次歐方的訪華日程共有2日，不過因中方不滿與歐洲的貿易摩擦而縮短至1日，突顯雙方關係未有緩和，反而緊張的迹象。



報道分析，原本美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅威脅被認為有助於中歐拉近關係，但現實卻是，不僅中國對歐洲出口的電動車關稅未解，近期歐盟還對中國醫療設備出口祭出採購禁令，加之中方的稀土出口禁令波及歐洲關鍵製造業等，再度推升貿易分歧。

根據歐方最新發布的會議日程，未見原定周五移師安徽合肥舉辦的商務會議。

報道引述美國智庫蘭德公司中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）指出，日程縮短其實突顯北京更注重戰略問題，而較少關注經濟方面。

此外，儘管北京在今月初對原產歐盟對白蘭地傾銷調查中鬆口，被認為是對歐盟發出關係解凍以及希望歐盟解決電動車關稅問題的訊號，但實際上此舉對歐洲白蘭地輸華並無太大緩解，因此前的關稅已經對出口造成影響。

圖為2025年7月2日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在布魯塞爾會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社圖片）

馮德萊恩月初也在公開演講指責中國市場准入、補貼、政府採購、出口管制、「產能過剩」等問題。