中美瑞典會談｜關稅談判再延90天　輪到中國對美國施壓了

中美經貿磋商7月28日至29日在瑞典斯德哥爾摩舉行。根據中美官員會後的言論，此次磋商最重要的事項是中美貿易談判延期。也就是雙方確認關於彼此暫時停止的關稅措施將再延長90天。如果特朗普最終批准該共識，那麼將於8月12日到期的關稅暫停將再次延期到11月。

和日本、歐盟趕在8月1日之前和美國達成協議不同，中美之間的談判再延90天，一方面是由於中美經濟關係相當複雜，2020年中美第一階段貿易協議歷時一兩年才談成，而此次90天談判顯然是不夠的，再次延期符合實際情況。

另一方面，中國是不同於其他各方的談判者，中國是和美國旗鼓相當的較量者。中美一開始就進行了互相加徵關稅的報復升級，最終雙方不得不通過談判取消非理性關稅，並就取消限制措施進行談判。現在如果中美談崩，後續互相報復加徵關稅已經沒有意義。

2025年7月28日，瑞典斯德哥爾摩，在中美貿易談判前夕，瑞典首相剋里斯特松（Ulf Kristersson，左）在羅森巴德（Rosenbad）外迎接美國財長貝森特（Scott Bessent，中）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，右）。（Reuters）

談不攏就只能延期繼續談，這是中美必須面對的現實。美國的最後通牒已經失效。美國不願意空手而歸，但也無法隨意施展大棒，談下去是不得已的選擇。

無論能否達成共識，中美關稅談判再延90天，都具有重大國際意義。當其他國家急急忙忙繳械投降時，中國還在慢慢悠悠同美國談判。各國會真切看到，中國對美國來說是獨特的存在，而不是可以隨隨便便敲詐的對象。

在最後通牒宣告破產後，美國還能有何種針對中國的手段，美國還能承受何種程度的讓步，這是中國急切需要知道的。未來一段時間，應該是中國施展對美壓力測試的時間。

圖為2025年7月29日，中國國務院副總理何立峰抵達瑞典首相府辦公樓——羅森巴德（Rosenbad），參加第二天的中美經貿會談。 （Reuters）

特朗普上台後對中國加徵了20%的芬太尼關稅，外加10%的基礎關稅以及特朗普第一任期對華關稅，美國對華加徵的關稅總體已經在30%以上。未來中美不單要就美國暫停的24%關稅進行談判，還要就已經實行的30%以上關稅進行談判。考慮到美國同日本歐盟等經濟體達成的關稅共識多在15%左右，現階段美國的對華關稅顯然是更高的。中國不可能坐以待斃。

日前台灣當局領導人賴清德計劃出訪中南美洲過境紐約被美國拒絕，這是中國通過抗議爭取美國支持的勝利，是特朗普政府對華做出的讓步。這說明美國考慮到中美關係願意在台灣問題上讓步，那美國會在關稅問題上對華讓步多少？

美國加徵關稅從來不是為了真的加徵關稅，而是為了談判，為了交易。美國想要達成什麼共識，美國的真實要價是什麼，接下來才是真正的談判。中國對美國的施壓不會是極限施壓，很可能是温水煮青蛙式較量。

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

一年一度的亞太經合組織（APEC）領導人峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州召開，特朗普是否在會議前後訪華，中美元首會否在會議間隙會晤，是中美也在磋商的焦點。

中國政局穩定，沒有急切收割習特會成果的動機，但是急需獲得成功的特朗普，不想放過和中國領導人共同現身的機會，也不會輕易放過親自敲定中美協議的機會。

錨定習特會，讓美國認為有利可圖，讓特朗普認為有重大成果可以宣佈，這是温水煮青蛙式的談判誘惑。中國不會直接掃特朗普的顏面，更不會拿極限施壓耀武揚威，但這種展期再展期的談判策略，足以消磨掉對抗的鋭氣。