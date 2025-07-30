中美經貿會談結束｜何立峰︰下一步應加深對話　爭更多雙贏結果

中美代表7月29日繼續在瑞典舉行經貿會談，雙方同意延長關稅戰的休兵期。 中方牽頭人、國務院副總理何立峰表示，下一步，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。



2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（右一）、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼（右二）與美國財長貝森特（Scott Bessent，左二）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，左三）舉行中美雙邊會談。（Reuters）

新華社報道，何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在斯德哥爾摩舉行中美經貿會談，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等雙方共同關心的經貿議題，開展了坦誠、深入、富有建設性的交流，回顧並肯定了中美日內瓦經貿會談共識，以及倫敦框架的落實情況。

報道指出，根據新一輪會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部份，及中方的反制措施如期展期90天。

圖為7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手。（新華社）

促以中美元首6月5日通話共識為指引

何立峰表示，中美雙方經貿團隊要以兩國元首6月5日通話重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，尊重各自關切，進一步鞏固共識，加深互信。中方對中美經貿關係的立場是一貫的，本質是互利共贏，雙方在經貿領域擁有廣泛共同利益，以及廣闊合作空間。

美方表示，穩定的美中經貿關係對兩國乃至全球經濟具有重要意義，願與中方一道，繼續通過美中經貿磋商機制協商解決經貿領域分歧，推動取得更多磋商成果，進一步穩定此關係。