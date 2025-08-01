中方75人美方15人：貿易談判人數差距巨大說明什麼？

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前接受CNBC採訪時透露了中美瑞典談判的諸多細節。

他介紹說，「進到這個房間裏。首先，會有大量的前期準備，雙方都會非常細緻地準備好：想和中方談什麼？希望達成什麼目標？這次中方代表團有75人，美方15人。我們一開始在一個很大的房間裏，桌子每邊大概坐12到15個人。就像你說的，一開始會有些念稿，然後有一點點來回討論，並會談論各自關注的議題。但真正有成果的討論，是分成幾個小組、雙方兩人對兩人。由格里爾大使和我，對上副總理何立峰，以及他們的一位副貿易部長和副財政部長，還有翻譯，之後我跟何副總理單獨和翻譯進行會談。」

這其中大範圍會談、小範圍會談以及貝森特和何立峰的單獨會談都不令人意外，這是大多數談判都會有的方式。貝森特言論中比較令人意外的細節是他說中方代表團75人，美國代表團15人。並且貝森特形容何立峰是成熟老練的政治家。

圖為2025年7月28日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞典參加中美貿易談判後，離開瑞典首相府辦公樓「羅森巴德」（Rosenbad）。（Caisa Rasmussen/TT News Agency/via REUTERS ）

一般來說會談代表團都是對等的。為什麼中國代表團的人數是75人而是美國的人數是15人？這種人數的規模之差為什麼如此之大？

有分析認為，美國的關稅威脅對中國是挑戰，中國必須小心應對，全力應對。從中國代表團人數規模之大，可以看出中國對談判尤為重視，中國有備而來，神經高度緊繃，在同美國打交道時極為慎重，致力於打贏這場外交談判。

但值得注意的是經貿談判中派出龐大代表團並非第一次出現。

特朗普第一任期中美進行貿易談判，當時中國領銜談判的是時任副總理劉鶴。2018年5月中美談判當時與會的是美方由時任財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）領銜的7人代表團，中方由副總理劉鶴率領的8人代表團。後續隨着談判的深入，中美代表團的人數在不斷增加。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（左二）、中國財政部副部長廖岷（中）和中國商務部國際貿易代表兼副部長李成鋼（右一）與美國財長斯貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在中美雙邊會談期間交談。（Reuters）

2018年5月，美國訪華的經貿磋商工作團隊有50餘人。2019年1月，談判在中國進行，現場照片顯示，中方出席會談的代表團人數至少有100人左右，幾乎是美方人員的兩倍，也有報道稱當時美國代表團人數是24人。

2019年2月中美談判，美方工作人員隊伍龐大，有將近60人。2019年5月，劉鶴率團赴美談判，當時根據媒體報道，代表團成員有100多人。2020年1月劉鶴訪美中美簽署第一階段貿易協議，當時劉鶴率領的是10人代表團。

根據特朗普第一任期中美貿易談判的人數變化可知，團隊高級成員可能有幾人或者十幾人，但還是涉及到具體問題的討論，雙方派出幾十乃至上百人的團隊，也是可能的。大多數情況下中國代表團人數都較多，但不只是中國團隊人數龐大，美國代表團的人數也並不少，幾十人團隊訪華的情況並不鮮見。

此次瑞典會談是特朗普第二任期以來，中美進行的第三次經貿談判，中方派出75人代表團，是中國參與經貿談判的正常姿態。美國團隊人數只有15人，說明美國還沒有和中國進行深入探討具體問題的準備。

2019年10月中美貿易談判雙方主要參與者合影。中方人員明顯多餘美方。（ 新華社）

中國可以在同美國談判時保持專業、延續建制化的操作方法，但是美國不一定。美國同時和全球上百國家談判，人員數量分散是必然的。

更為重要的是特朗普第二任期希望進行的是高效的類政治性的談判，美國當然清楚不會認真同每個國家進行詳細的談判。關稅更大意義上是高懸的大棒，談判更多是收割的方式。

這是中美代表團人數有差別的根本原因。

中美代表團人數規模差異的背後是美國表裏不一，借關稅談判來務虛，而中國則試圖用龐大代表團更加專業化的談判將美國拉回務實的軌道。只要美國進入真正的講道理的軌道，就沒有解決不了的問題。怕就怕美國不講道理不談實際，情緒化政治化處理經濟問題。