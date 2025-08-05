對美國硬碰　除了中國還有他們… 哪來的底氣？

特朗普最近瞄準了印度，各種威脅與恐嚇。8月4日，特朗普又攻擊印度，說：「印度不僅購買了大量俄羅斯石油，而且還將其中大部分石油，在公開市場上售賣，謀取暴利。」「我將大幅提高印度向美國支付的關稅。」按照特朗普的關稅政策，美國將向印度商品徵收25%關稅，此外，因為印度購買俄羅斯軍火和石油，還要對印度額外徵收罰金。



面對特朗普的敲打和施壓，印度似乎不為所動。據《紐約時報》8月2日報道，印度官員已明確表示，將繼續從俄羅斯進口石油，印度政府「沒有向石油公司下達任何指示」，要求他們減少從俄羅斯的進口。印度外交部4日甩出六點聲明，痛罵美國和歐洲出爾反爾，對印度太雙標。

印度直指，歐洲與俄羅斯的貿易，不僅涉及能源，還包括化肥、採礦產品、化學品、鋼鐵以及機械和運輸設備。歐盟買的更多，有什麼理由來指責印度？！也直指就美國，繼續從俄羅斯進口用於其核工業的六氟化鈾、用於其電動汽車行業的鈀、以及化肥和化學品。美國也買，為什麼就不讓印度買！

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

無獨有偶，巴西等國也明確表示不會放棄從俄羅斯購買石油。8月2日，巴西總統首席特別顧問塞爾索·阿莫林介紹，美國會議員曾向其提出若巴西削減從俄羅斯進口石油，美方或許會考慮下調目前對巴西征收的高達50%關稅。但阿莫林表示，巴西不會為了達成關稅協議而順從美國的苛刻要求，更反對將經濟手段用於地緣政治目的。

印度、巴西尚且如此，更不要說中國，中國絕對不會將購買俄羅斯能源同中美貿易談判綁定進行。特朗普依仗美國自身實力，大搞極限施壓、威逼脅迫，但似乎碰到了硬釘子。

為何印度這次都能如此？俄烏衝突爆發後，面對西方的封鎖，俄羅斯曾向印度提供最高達30%的原油折扣，每桶比國際基準價低10-15美元，這讓印度的俄油進口占比從原先不足2%，快速飆升至目前的35%-40%。根據印度能源效率局發布的報告，2024年印度的原油進口依賴度高達89%。

圖為2024年7月9日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮會見印度總理莫迪後，兩人道別。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

從俄羅斯進口的低價原油極大降低了印度國內能源成本，幫助印度維持了近年來較低的通脹水平，並提升了印度能源密集型產業的國際競爭力。印度還將廉價俄油精煉加工後出口到國際市場，2024-2025年已獲利超30億美元。

據媒體報道，印度60%的國有煉油廠設備是專為加工俄產中質含硫原油設計的。若改用中東輕質原油，需另投入50億美元改造設備，且改造周期長達2年，將導致大量產能閒置、使用成本激增。而若選用美國頁岩油，不光進口價格高昂，運輸成本還需增加20%以上。印度算明白了這本經濟賬，因此根本不願意放棄購買俄羅斯石油。

巴西的情況與之類似。今年4月，普京與盧拉通話後，俄巴兩國石油公司簽署了10年期原油互換協議。據測算，若棄用俄羅斯石油，巴西的電價將上漲18%，直接威脅其社會穩定和經濟發展。

俄羅斯舉行衛國勝利日閱兵，總統普京（右）接待巴西總統盧拉（左）（Reuters）

值得一提的是，特朗普簽署行政令，對印度、巴西、南非的稅率分別為25%、50%、30%，在全球主要經濟體中處於相對較高的位置。除了印度、巴西外（美國對巴西擁有貿易順差，但卻對巴西加徵高達50%的關稅），南非也是正面扛住美國的國家。

今年2月，特朗普就炮轟南非頒佈的新版《徵用法案》，指責南非政府「沒收土地」構成對南非白人的「種族歧視」，併發布行政令宣佈切斷對南非的援助。5月21日，特朗普在白宮會見南非總統拉馬福薩時，當着兩國官員和記者的面，以「南非白人遭受暴力」為由，再次向拉馬福薩發難。拉馬福薩當場指出，所謂「南非白人正逃離」的說法完全站不住腳，今天的南非政府「完全反對任何暴力煽動」。在巴以問題上，南非還頂住美國的壓力，就以色列涉嫌在加沙地帶進行種族滅絕向聯合國國際法院提起訴訟。

印度、巴西、南非等全球南方國家以自身利益為導向，拒絕對美國言聽計從，折射出了全球權力格局重塑與敘事轉變。越來越多的人意識到，長期以來，美國憑藉自身實力在全球頤指氣使，但隨着國際格局的深刻調整，美國的霸權底氣明顯呈現出變弱趨勢。

還有一點更加至關重要：發展中國家戰略自主意識增強。肯亞總統曾在非洲聯盟大會上表示：「我們不想在捱餓與聽命之間做選擇。」這句話道出了全球南方國家的共同心聲。

在全球化進程中，越來越多的國家逐漸意識到，國家主權與發展權都很重要。沒了國家主權和獨立自主，其他的都無從談起。可以觀察到，廣大全球南方國家越來越強調國家主權，越來越重視捍衛自身核心利益，而不是盲目聽命於美西方國家的頤指氣使，或者因為一些短期利益而喪失原則。

現實情況也是，全球南方集體話語權顯著上升。近年來，金磚、上合等全球南方合作機制不斷發展完善，全球治理參與度大大提升。通過構建「不依附於西方」的合作網絡，全球南方國家不僅降低了制裁帶來的直接衝擊，更有效提升了自身的發展自主權和國際話語權，推動全球秩序向更加公正合理的方向發展。這種合作模式本質上是對「霸權主導型」國際秩序的否定，也是全球南方國家聯合自強、捍衛自身利益的必然選擇。

縱觀這次貿易談判，日歐韓還是只能對美國予取予求，最終還是被美國拿捏，而這些南方國家雖然關稅都偏高，但「打」出了對美國的底氣。一些東西正在悄然生變。青山遮不住，畢竟東流去。