特朗普不滿就業數字炒勞工統計局長：美國經濟數據「三面受敵」

8月1日，負責統計通脹、進出口價格、勞動就業相關不同關鍵經濟指標數據的勞工統計局（BLS）公布7月就業數字，顯示美國新增非農就業職位只增加了7.3萬個，遠遜市場預期。同時，5、6月的新增非農業就職位增幅亦得到大幅向下修正，分別從14.4萬下調至1.9萬、從14.7萬下調至1.4萬。

新增就業職位是對特朗普（Donald Trump）經濟管治的重要指標，過去幾個月來一直被特朗普支持者引用來「證明」其關稅政策如何偉大光明正確，為美國收來大筆關稅、迫得全球屈服，又不影響到美國經濟活動。

這一個剛好落在特朗普關稅豁免到期日的「難看數字」，當然引來「龍顏大怒」。特朗普就在Truth Social上宣布「立斬」由拜登（Joe Biden）任命的勞工統計局局長Erika McEntarfer，攻擊她在就業數據上面做手腳，甚至指責她在去年大選期間「造數」來為賀錦麗（Kamala Harris）助選。

特朗普在Truth Social上聲稱：「在我看來，今天的就業數據是被操縱過的，目的是讓共和黨和我看起來很糟糕。」（網站截圖）

事實上，勞工統計局局長一直是無黨派的技術官僚職位，McEntarfer的參議院任命案也獲得86票贊成對8票反對而通過。而在數據上看，在去年8月大選期間的就業報告中，勞工統計局也將2023年4月到2024年3月的新增非農就業人數大幅向下調整，一共減少81.8萬個新增職位，是統計局歷史上的第二大向下調整，進一步挫傷「拜登經濟學」。從這個角度來看，說McEntarfer為拜登或者賀錦麗助選，是毫無根據的。

特朗普因為不滿經濟數字而炒掉統計經濟數字的人，當然重挫外界對於美國經濟數據的信心。有了這次勞工統計局局長被炒的先例，未來的統計部門官員自然就有理由為免烏紗不保而「造數」。當大家未來看到美國政府公布的各種「出人意表」的經濟數字，人們難免會懷疑這是否真的能反映經濟現實。

不過，特朗普這一次質疑就業數字並炒掉統計局長的決定，卻再次讓人關注到美國各樣經濟數據近年確實正在面對愈來愈嚴重的統計困難。不少分析都認為這其實早已經是一個等待爆炸的計時炸彈。

2024年8月至2025年7日的每月新增非農就業人數。（Trading Economics）

勞工統計局的統計工作如今可算是「三面受敵」。

第一個敵人就是上面談及的「政治化」－－用政治考量來進行經濟數據統計的問題不用多言，這裏就不作進一步申述了。

第二個敵人則是「回應率斷崖式下跌」的危機。

勞工統計局的很多個重要數據都需要用問卷形式進行，例如是統計每月新增非農就業人數的「就業報告」就需要對超過63萬個就業場所進行問卷調查，電話聯絡、網上查問等各種方式都有。

問題是，像民意調查一般，近年此調查的回應率大幅下降，由10年前的接近64％跌至今天的約43％。很多資源不足的小生意都沒有回應統計局的調查，又或者遲了回應調查。對此統計局就只能以模型作出估算，到日後等到有更多企業回應調查的時候再作出修正。

2025年8月1日，美國勞工統計局（BLS）公布最新數據顯示，美國7月非農就業只增加7.3萬個職位，增幅不如預期。總統特朗普（Donald Trump，右）同日宣布，已下令立即開除負責統計工作的勞工統計局長Erika McEntarfer（左），指其是由前總統拜登（Joe Biden）任命，過去曾多次統計錯誤。（美國勞工統計局，Reuters）

在回應率大跌的情況下，首次公布的數字就愈來愈依賴模型估算，因此後來再被新的回應數字推翻的可能性和幅度都愈來愈大。這就解釋了為何這次勞工統計局最終會大幅下調前兩個月的新增職位數字，也解釋了去年8月的大調整為何會發生。

回應率大跌也增加了統計的成本：要收集到足夠的數據，就是詢問愈來愈多的人／企業。

這就來到統計工作的第三個敵人：美國政客們對於統計的漠視。

在公眾注意力就是政治本錢的時代，人們對於像消費者物價指數（CPI）、失業率、新增就業職位等等的數字都定時定候會有一瞬即逝的關注。可是，對於這些數據如何收集、如何確保它們的可靠性這些技術問題，則不在公眾討論之列，也甚少獲得政治人物關注。

由於過去20多年美國政府長期處於入不敷支的狀態，當政客們想要收縮財政支出，或者至少是控制赤字的時候，自然就會向像勞工統計局這些沒有人關注的部門着手，就算不在數字上扣減他們的撥款，也讓通脹自然減少其撥款。

去年勞工統計局搬出了位於華府中心地帶的郵局廣場大廈（Postal Square Building）。（Wikimedia Commons）

事實上，過去20多年，美國政府統計部門的撥款實際上就減少了18％。去年，勞工統計局的總部更要搬離華府政府部門的中心地帶，而遷往馬里蘭州的首都市郊地區。

特朗普的2026年預算更直接將勞工統計局的預算大削8％。

這種資源緊絀的現象就反映在消費者物價指數的統計上面。根據勞工統計局7月29日的公布，「為了讓調查工作量和資源水平相符」，當局本年4月至6月，先後暫停了包括紐約州水牛城在內的3個城區的所有數據收集工作。在美國全國其他75個採樣地區中，有15％的樣本也暫停收集，當中顯示商品及服務價格，以及住宅租金的調查。

稍早前，勞工統計局亦公布本年8月之後將會停止計算生產者物價指數（PPI）中的大約350種產品或服務種類的指數，當中包括金屬煮食用具、電動手提工具、筆等等。

美國消費者物價指數（CPI）從2025年5月的321.46點上升至6月的322.56點。美國6月年通膨率連續第二個月加速上升至2.7%，為2月以來的最高水平，高於5月的2.4%，符合預期。 （trading economics）

對於消費者物價指數的統計，當局需要派出人員到各地區收集各類產品和服務的物價指數，從蘋果到會計服務都包括在內。如果統計人員未能取得某一個地區某類商品的價格，他們就只能以其他地區的同一商品或類似商品去「估算」出這個價格，最後用來計出消費者物價指數。這種做法稱為「不同分類插補」（different-cell imputation）。

新冠疫情期間，由於封控造成人手收集數據的困難，「不同分類插補」的使用率一度由單位數字升至16％。今天疫情已過，但由於馬斯克（Elon Musk）一度主管的「政府效率部」（DOGE）大削人手，「不同分類插補」的使用率竟然上升比疫情高位還要高的29％。

早在6月，已經有美國經濟學家對於勞工統計局的統計困難表達憂慮，甚至以《資訊自由法》（FOIA）要求政府解釋清楚。

這一次特朗普因為不滿數據而炒掉統計局主管，其實只是將勞工統計局原本就正在面對的統計困難再往上提高一個層級，由本來出自「政客漠視」的問題提高到「總統敵視」的級別。

美國的通脹和就業數據，在亂世之中，本來可算是難得尚存的確定性。但在特朗普的專橫和妄動之下，這種確定性已變得愈來愈不確定。下一次再有亮麗的經濟數字出現，人們還會照單全收嗎？