特朗普的俄羅斯停火「口水戰」：難以複製關稅戰的「成功」

特朗普（Donald Trump）上周發布最新版本的全球對等關稅之後，外交上的注意力似乎又回到「締造和平」的議題上。一方面，特朗普好友、生意夥伴兼中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）上周到訪以色列、親訪加沙糧食分發中心之後，並未能促成加沙停火。另一方面，由於特朗普已把俄羅斯接受停火的「次級關稅」威脅限期提前到8月8日，威特科夫本周三、四（6、7日）有可能訪問莫斯科，向普京（Vladimir Putin）作最後遊說。

本身完全沒有外交經驗的威特科夫此行大概只會失望而回。

由他主理的美伊核談判、加沙停火談判再到俄烏停火談判，到今天幾乎一點「締造和平」的成果也沒有，以色列和美國最後還聯手炸了伊朗的核設施。如今，伊朗國內意見紛亂，連溫和派政府也要求美國先同意戰爭賠償再重啟談判，可見威特科夫的外交功力有多「高明」。

8月1日，中東問題特使威特科夫到訪加沙，期間與一位巴勒斯坦女士握手。（Reuters）

在7月底到訪蘇格蘭時迫得歐盟在關稅戰中「投降」硬吞15％關稅之後，特朗普似乎覺得其關稅戰的「交易藝術」同樣可以用在施壓俄羅斯停火上面。在離開蘇格蘭之際，特朗普就把原本9月2日才到期的「俄羅斯接受停火50天限期」提前到8月8日，威脅如果普京不接受停火就向俄羅斯的能源買家徵收可高達100％的「次級關稅」，施壓他們不要再買俄羅斯能源，從而收縮佔俄羅斯政府預算近三成的收入來源。

隨後特朗普馬上把利劍指向作為俄羅斯能源兩大買家的中國和印度。7月28、29日中美經貿代表理論上已在瑞典談成再次押後各自24％關稅90天的共識，但美方代表卻強調8月12日關稅豁免的到期日延後與否還要等待特朗普作「最後決定」，而特朗普拖了近一周，到今天還沒有發布將關稅押後的行政命令。

對於印度，特朗普單方面落實比其死對頭巴基斯坦（19%）還要高的關稅稅率（25%），威脅以印度大手購買俄羅斯能源為由而施行額外關稅「懲罰」。他甚至用「死掉的經濟」來把印度和俄羅斯相提並論。

2025年8月1日，美國賓州亞林敦（Allentown），總統特朗普（Donald Trump）抵達當地的利哈伊谷國際機場（Lehigh Valley International Airport）。（Reuters）

中印之間，特朗普明顯認為後者比較好欺負，在8月1日宣稱他「聽說」印度不會再從俄羅斯購買石油，提前預告印度投降試試水溫。8月3日，他又派出最忠心的MAGA派幕僚米勒（Stephen Miller）公開指責印度購買俄羅斯石油是為戰爭出資。

相較之下，特朗普並沒有公開以「次級關稅」威脅中國；就連對於俄羅斯能源的第三大買家土耳其，特朗普也隻字不提，而且只收它15％關稅，屬於歐日韓的「盟友價」。

俄羅斯化石燃料出口的五大買家：中國、印度、土耳其、歐盟、巴西。（CREA）

對於近年以「超級戰狼」言論「刷存在感」的俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），特朗普特意選擇直接回應其網上言論，因而引起兩人隔空罵戰。

最後，在梅德韋傑夫提到「死亡之手」（Dead Hand）這套蘇聯時代用來判斷是否被核攻擊繼而在領導層盡失後也可自動發射核武攻擊的系統之後，特朗普更宣布他已經下令調動兩艘「核潛艇」到「適當地區」部署，以防梅德韋傑夫的「煽動性言論」並不止於言論。

特朗普在Truth Social上宣布他已經下令調動兩艘「核潛艇」到「適當地區」部署，以防梅德韋傑夫的「煽動性言論」並不止於言論。（網站截圖）

不過，大家都知道特朗普的核潛艇調動只是毫無實際意義的裝腔作勢，用來吸引眼球並顯示出自己對俄羅斯可以有多強硬而已。

從次級關稅到核潛艇調動，特朗普的對俄策略其實跟他的關稅戰策略差不多，就是不斷開高價進逼對手，逼到對手最後受不了而投降為止。特朗普在其「請槍」寫成的《交易的藝術》（The Art of the Deal）中就說過：我設定的目標都很高，然後我會不斷推、推、推，直到達到我想要的東西。有時候我會接受比預期少一點的結果，但大多數情況下，我最終還是能得到我想要的。」

他又說過：「到最後，我們是透過把其他所有人都累壞了而勝出的。」對於這一句話，過去幾個月同美國官員談判超過100個小時卻從來沒有達成任何結果的歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）大概有非常深刻的體會。

2025年7月28日，歐盟委員會貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在比利時布魯塞爾出席歐盟與美國貿易協議記者會。（Reuters）

在關稅戰中，世界各國都各自為政，為自己爭取相對優勢，並沒有國家以地緣政治或者自由貿易原則為據去團結起一個集體抵抗特朗普的陣線。

但是否購買俄羅斯石油卻不一樣。在OPEC+持續增產的背景之下，罷買俄羅斯石油的實際影響可能有限。可是，購買俄羅斯石油卻不是一個單純的經濟利益問題，而是一個地緣政治問題。中俄有維持友好的必要；俄印有冷戰以來的傳統關係要維持，印度也要在全球南方國家當中擺出領導者的姿態；土耳其則需要維持其介乎於美歐俄之間的中間人地位（按：除了俄羅斯能源，土耳其也沒有太多替代品）。要恐嚇他們輕易放棄購買俄羅斯石油並不容易。

如今，各方表態都顯示出他們不會向美國讓步。

中國外交部早就表明：「中國購買石油是正常的商業行為，不針對任何國家，美國不應無端干涉。」

印度外交部也表明：「我們與各國的雙邊關係都有其自身的價值，不應以第三國的視角來看待。印度與俄羅斯擁有穩定且經得起考驗的夥伴關係。」

在特朗普表示他聽說印度不會再買俄油之後，有印度官員亦向《紐約時報》表示印方並沒有指示石油企業削減從俄羅斯的進口。其後，彭博亦得到同樣的消息。

俄羅斯總統普京與白俄羅斯總統盧卡申科於2025年8月1日一同參觀了位於俄羅斯卡累利阿共和國的瓦拉姆修道院。（Reuters）

日前與白羅斯總統盧卡申科（Aleander Lukashenko）會面之際，普京重申俄羅斯要達成奪得烏克蘭「公投入俄」四州、烏克蘭不加入北約的戰爭目標；表明俄軍已經奪得察蘇夫雅（Chasiv Yar），有利進一步攻下頓涅茨克後方烏控城市；聲言已經建立出「榛樹」（Oreshnik）新型中程高超音速導彈的生產線－－這些言論都顯示出普京並沒有短期內鳴金收兵之意。

針對特朗普對他「失望」之說，普京稍早之前亦隱晦反駁：「至於任何人的失望，所有的失望都來自於過高的期待。這是眾所周知的一般規律。」

在這樣的情勢之下，特朗普其實已經把自己置於一個「進退維谷」的境地。跟他的關稅戰不同，對於俄羅斯，他不能靠次級關稅的威嚇來逼使這些國家屈服。到了8月8日，他若然不敢落實100％關稅，以後就會更難靠Truth Social的帖文來「不戰而屈人之兵」，自廢其「口水戰」的功夫；若然他硬着頭皮落實100％次級關稅的話，中美、印美的貿易關係將陷入冰封，之前談來的中途結果前功盡廢，而且當中印也不屈服之際，特朗普還需要想出其他升級的手段，因而陷入另一個「進退維谷」的困局。

特朗普會如何嘗試逃出這個困局，將會是本周國際政治舞台上的重頭戲。