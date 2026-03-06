美軍被曝開始為戰爭持續到9月做準備　或步日俄後塵陷持久戰陷阱

美國《政治報》5日報道稱，美國並未為對伊朗軍事行動擴大化做好「充足準備」，目前正追加人力等資源以支持戰爭持續「至少100天甚至到9月」。報道援引該報獲得的一份通知內容說：「美軍中央司令部正在敦促國防部為其在佛羅里達州坦帕市的總部派遣更多軍事情報人員，以支持美軍對伊朗軍事行動持續至少100天甚至到9月。」



報道說：「這是特朗普政府迄今已知首次要求為對伊朗戰爭增派情報人員……這場軍事行動可能遠超美國總統特朗普最初預期的4周時間。」據報還說，美國軍方還在向中東地區運送更多的防空系統，尤其是過去幾年研製的小型、低成本反無人機系統。

報道還說，美國國務院正增派資源撤離滯留在中東等地的美國公民，高層官員已接管負責撤離行動，而此前這類工作通常由領事官員等負責。報道認為，匆忙增派人力等資源事宜「凸顯特朗普團隊未能完全預料戰爭的廣泛影響」。

這是美以對伊朗的軍事行動發生一個星期以來，首次有消息說美軍開始為對伊朗軍事行動可能長期化做準備。此前，特朗普政府多次透露對伊朗軍事行動可能持續的時間，時長從幾天到四周、幾個月不等。

特朗普不斷拉長戰爭可能持續時間的說法，及美軍開始為對伊軍事行動持續到9月做準備為的消息，很容易讓人想起歷史上日本對中國發動的侵略戰爭和俄羅斯對烏克蘭發動的單邊軍事行動。這兩場戰爭的發動者原本都認為戰爭會很快結束，但最後戰爭持續的時間和結果，都大大超出了戰爭發動者的預期。

2026年3月2日，沙特阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura），衛星圖像顯示，美國和以色列與伊朗持續開火之際，煉油廠遭無人機襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

1937年7月，日本挑起「盧溝橋事變」，中國全面抗戰爆發，8月，當時的日本陸軍大臣杉山元向天皇裕仁稱「解決中國事變只需一個月」，裕仁隨後表示「即使與中國開戰，兩三個月就能解決」。後來戰爭打了整整八年，日本不僅輸掉了這場不義的侵略戰爭，本土被美國佔領，政制憲法被重建，主要戰犯被送上絞刑架，還捱了美國兩顆原子彈。

2022年俄烏戰爭爆發，俄羅斯採取了南北鉗形攻勢推進配合特種兵對烏克蘭基輔進行斬首的策略，試圖在極短時間內控制基輔，佔領基輔以東的烏克蘭東部，摧毀烏克蘭抵抗意志。連美國拜登政府當時都勸烏克蘭總統澤連斯基放棄抵抗準備流亡英國。結果俄烏戰爭持續已經五年，烏克蘭方面固然損失慘重，俄羅斯戰場死傷也最少一兩百萬，經濟被制裁一塌糊塗，原本控制的勢力範圍丟失殆盡，就連眼前這場美以對伊朗的軍事入侵行動，一定程度上也是俄羅斯深陷俄烏戰爭無暇他顧的衍生品。

2月28日，美以對伊朗軍事行動爆發之初，特朗普也想在短期內完成戰爭目標。尤其斬殺哈梅內伊後，特朗普信心大增，認為可以通過空中轟炸很快讓伊朗屈服。但一周來，伊朗對美以發起猛烈還擊。伊朗在反擊行動中採取了好倉出擊的方式，大量使用價格低廉但殺傷力巨大的小型無人機，使得美以的防空系統不堪重負，給美以造成巨大損失。美國駐海灣至少八個國家的軍事基地或大使館等目標遭到襲擊。以色列主要城市特拉維夫等地的多處關鍵軍事、政府機構和能源戰略設施等被伊朗轟炸。

伊朗方面還聲稱，伊朗「已為長期戰爭做好準備」，包括逐步升級與擴大戰場的計劃。

伊朗超預期的反擊迫使特朗普不得不反覆變化有關軍事行動可能持續時間的說法。連原本未考慮過的地面部隊選項，也開始進入美軍思考範圍。若美以不能儘快結束戰事，隨着伊朗熬過戰爭最開始幾天的慌亂期，開始從持久戰着眼組織更有效反擊，美以軍事行動會不在再被迫延長，乃至於步日本、俄羅斯曾陷入的持久戰消耗戰後塵，有待觀察。