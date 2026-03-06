伊朗外長揚言入侵即災難　特朗普怒批：浪費時間

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）就美國可能進行地面入侵作出強硬表態，稱如果特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定派遣地面部隊入侵伊朗，對美國而言是一場「巨大的災難」。特朗普其後反駁，說伊朗簡直「浪費時間」。



阿拉格齊強調，伊朗有足夠信心與美國抗衡，戰爭以來美國並未達到目的，不過一直在狡辯襲擊原因。

阿拉格齊說：「我們和美國談判過兩次，每次談判進行到一半他們都攻擊我們，因此，我們沒有提出停火請求，也沒有提出與美國進行談判的請求。」

2026年3月5日，美以對伊朗發動軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

對此，特朗普迅速駁斥，直言伊朗方面完全是「浪費時間」，並指出伊朗已經「失去一切」，暗指伊朗根本不具備與美國對抗的實力。

此外，特朗普在採訪中含糊表示希望伊朗能有一位「優秀的領導者」，並稱自己有合適的人選。雙方交鋒進一步突顯了美伊的對立態勢。