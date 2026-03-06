伊朗局勢｜高盛︰若油價升至80美元　將推高全球通脹0.2個百分點

中東局勢持續升溫，其中作為全球能源供應主要航道的霍爾木茲海峽，有油輪遭到伊朗革命衛隊攻擊，引發油價攀升，紐約期油曾升穿80美元。高盛發表報告指，近期油價攀升至每桶80美元左右，或會推高多個主要國家通脹及拖累經濟增長。



該行推算油價升勢將使全球通脹上升0.2個百分點，核心通脹影響小於0.1個百分點，全球經濟增長下降0.1個百分點。若霍爾木茲海峽長期封鎖，對油價的影響可能更大。假設油價短暫升至每桶100美元，預料推高全球整體0.7個百分點，累及全球經濟增長放緩0.4個百分點。

伊朗過去曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，但從未真正付諸實行，因這將大大限制國際貿易並影響全球油價。(Reuters)

稱金融狀況已收緊

該行的基本預測為霍爾木茲海峽貨運量將維持停滯5日，其後耗時28日逐步恢復，受此影響，油價將進一步小幅上揚，隨後逐步回落，預計今年第二季平均油價為每桶76美元，至第四季則降至每桶65美元。

該行又指，根據全球金融狀況指數，自上周五（27日）以來，金融狀況已收緊31個基點。若持續收緊，未來一年全球經濟增長將降低0.3個百分點。

此外，液化天然氣供應潛在中斷及通脹預期敏感度提升亦構成通脹上行風險。但歷史數據顯示，全球央行平均而言不會對油價衝擊立即反應，但當通脹高企或油價衝擊劇烈時，會適度加息。

稱市場對美軍於海峽護航成效欠信心

另一方面，美國總統特朗普日前表示，計畫提供保險擔保並派遣海軍護航，以確保油輪及其他船隻安全通過霍爾木茲海峽，不過高盛認為，市場對美國護航能否解決當前局面「沒有太大信心」（not a ton of confidence）。

高盛全球大宗商品研究聯席主管Samantha Dart表示，由於油輪數量眾多，為船隻提供海軍護航的可行性存在疑問，投資者亦對護航措施在抵禦無人機襲擊方面的有效性表示擔憂。

此前，高盛將第二季度布蘭特期油價格預期上調10美元，至每桶76美元，Samantha Dart表示，這估算基於霍爾木茲海峽石油流量將在未來五天左右處於極低水平，隨後逐步經過持續一個月的恢復期。她又表示，海峽中斷若持續五周，布油可能會上升至逾100美元。