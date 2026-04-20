中日擦槍火苗漸起　日本頻挑台海紅線引美國入局

中東伊朗戰事剛剛有平息的跡象，在亞洲，中日之間的鬥爭火苗已經開始愈燒愈旺。

4月17日，日本海上自衛隊驅逐艦通過台灣海峽，全程遭到解放軍東部戰區海空兵力包括艦艇、戰機、無人機的全程鎖定，日艦全程在火力瞄準下，近乎被「押送」通過。兩天後4月19日解放軍東部戰區組織133號艦艇編隊過航日本橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動。毋庸置疑，日本對解放軍艦隊的過航行動也進行了密切監視。

重要的不是中日對於彼此軍艦通過對方敏感海域的重視，而是日本過航行為的挑釁性，以及解放軍給予的還擊非常不留情面。

日本驅逐艦於4月17日通過台灣海峽。（央視新聞）

4月17日是中國近代國恥日。甲午中日戰爭以中國失敗告終，1895年4月17日，日本強迫中國簽訂《馬關條約》割讓台灣全島及澎湖列島，開啟日本了對台灣的50年殖民統治。日本軍艦選擇在這一天穿越台灣海峽挑釁的意味非常濃厚。

且經過台灣海峽常規9到10小時就足夠了，日本軍艦卻耗時近14小時才通過，創造了近年來日本軍艦穿越台海的最長時間記錄。日本軍艦全程關閉AIS隱匿行蹤、配P-3C反潛機伴隨，絕非正常過航。在台海局勢緊張，尤其是中國對日本試圖插手台海局勢保持警惕的當下，日本軍艦非正常過航台海海峽擺明了是在示威。

從解放軍的動作看隨時都可能給日本以痛擊。未來一旦日本愈來愈多誤判形勢，中日之間很有可能擦槍走火。這絕非危言聳聽。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

高市早苗當選首相後日本一反常態對中國抱持鮮明的敵對姿態。先是2025年11月高市早苗的台灣有事就是日本有事言論引發中國強烈不滿，緊接着2026年3月日本發生多起針對中國的恐嚇事件。

3月5日，中國駐日大使館收到了來自一個自稱由前警察與前自衛隊員組成的精鋭軍事部隊的寄件人的恐嚇信。信中的言辭惡劣，威脅要把中國駐日使領館的所有支那人消滅殆盡。3月24日，日本陸上自衛隊現役三等陸尉村田晃大，手持一把約31釐米長的刀，翻牆闖入了中國駐日大使館。3月31日，一名自稱應急預備自衛官的人士在網絡上發布恐怖威脅，稱在中國駐日使館內安裝了遠程遙控炸彈。

這三起威脅事件的背後，都與日本自衛隊存在着深刻的聯繫。日本對中國的敵視情緒在武裝力量人員中瀰漫。日本2026年新出爐的《外交藍皮書》，降級中日關係，將中國定位為「重要鄰國」，而非之前一直沿用的「最重要的雙邊關係之一」。

日本國會大廈4月19日（周日）爆發大規模示威活動，反對高市早苗政府的軍事擴張舉措，包括解除武器出口禁令及修改和平憲法。（網絡圖片）

原本人們以為中日之間的結構性矛盾早在2010年前後就得到了充分的釋放。現如今中國的經濟總量數倍於日本，是中美坐而論道的時代，已經沒有了日本挑釁中國的空間了。但是高市早苗這個反華分子上台後，中日之間的對抗卻掀起了全新的篇章。

日本政壇從來不缺乏右翼反華政客，但像高市早苗這樣擁有超高支持率，在政治上獲得絕對主導權的卻不多。2026年2月日本眾議院選舉，高市早苗帶領的自民黨單獨獲得超過三分之二的席位，這將為高市的政治圖譜提供實施的空間，日本的一系列軍國主義動態，反華的動向，很可能落地而非流於空談。

2026年2月自民黨單獨獲得超過三分之二的席位，已經達到了修憲的門檻。日本二戰後第一次站在這樣的政治節點上。未來如果高市早苗推動修憲，絕非不可能。4月17日，日本軍艦通過台灣海峽的當天，日本自民黨與維新黨在日本國會討論修改憲法第九條。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

在分析人士看來，日本高市早苗內閣頻頻公開挑釁中國，是在為國內政治議程上突破修憲造勢。在國內的政治條件具備之後，日本國際上需要鬥爭態勢來策應這一重大變動，挑釁中國製造緊張態勢是日本為自己找的藉口，以便全民公投時獲得支持。

日本修憲最大的外部障礙實際是美國。為了獲得美國的支持，日本未來會不斷強化自身在對抗中國中的特殊地位。

美國急於從中東戰略撤退，以便集中精力在亞洲應對中國。美國和歐洲都還有應對中國的一面。日本以其身處亞洲的地理位置和世界第三大經濟體的能力，將自己打造為對抗中國的前沿屏障，國際反華力量的亞太代理人。這是渾水摸魚。

去年12月29日，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。圖為東部戰區陸軍部隊按照演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。（央視新聞）

從全球關稅戰美國對中國妥協，到晶片戰美歐被中國卡脖子，再到伊朗戰事特朗普被能源價格嚇退，美國霸權的衰落速度超乎各方想象。日本加緊了挑釁中國的步伐，且頻頻拿台海局勢挑釁北京，可能是擔憂特朗普政府會悄無聲息就台海問題和中國達成交易。

如果中國大陸成功收復台灣，從戰略上美國仍然需要日本來制衡中國，保持對亞洲的影響力。如果美國出手阻止中國收復台灣，日本作為美國的重要盟友，解除戰敗國身份限制發展軍事實力也符合美國的利益。日本現如今要做的就是儘快讓美國認識到日本的重要性為日本開綠燈。製造事端引美國入局，不排除是日本的陰謀詭計。