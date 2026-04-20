中日關係｜武漢直飛日本航班全斷　轉機最長24小時　直航僅餘13城

隨著中日關係持續緊張，兩國間的航空往來也陷入寒冬。綜合內媒報道，今年3月共有53條中日航線取消全部航班，數量較2月進一步增加。目前，武漢天河機場已完全失去直飛日本的航班，全國僅剩上海、北京等13個城市仍維持有限度的直航服務。



武漢直航全斷 轉機飛東京最長24小時

據「飛常準」APP數據顯示，截至4月19日，未來兩周內中國內地僅剩北京、上海、哈爾濱、天津、廣州、福州、青島、廈門、濟南、杭州、海口、重慶及南京等部份城市仍有直飛日本的航班。

在眾多航點中，武漢直航全部中斷。據武漢一家航空代理公司介紹，自今年2月中下旬起，武漢直飛日本的航班已全數取消，即使是經其他城市轉機的航班數量亦在縮減。目前從武漢前往東京，旅客必須經由北京或上海等地轉機，航程最短亦需8小時，最長甚至需要24小時。

受客流量持續低迷影響，中國南方航空、中國國際航空及中國東方航空已於今年1月26日同步公告，針對2026年3月29日至10月24日期間往返日本的航班，實施免費退改簽政策。

目前仍維持運行的航線中，以上海出發的選擇最豐富且價格較低。據報道，上海直飛大阪的最低票價僅為797元人民幣（下同），東京則為910元。4月20日，北京直飛日本大阪的航班僅剩3班；北京直飛日本東京的航班相對較多，有16班。

2025年11月27日，大阪觀光局長溝畑宏透露，根據該局20間成員酒店的調查，在今年剩餘的時間裏，中國遊客的預訂取消率高達50%至70%。這被認為是由於中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行所致。（網絡圖片）

中使館：日本治安惡化、右翼活動猖獗

中日航線的大規模縮減，與兩國緊繃的政治氛圍密切相關。據悉，自去年11月日本首相高市早苗發表涉台談話後，中方已多次提醒公民避免前往日本。

上周五（4月17日），中國駐日本大使館再次發布「重要通知」，鄭重提醒在日中國公民提高防範意識。使館指稱，近年日本社會治安環境惡化，並披露多宗針對中國公民的極端案例，包括：日本自衛隊現役人員持刀翻牆闖入中國駐日使館、右翼分子滋擾觀看馬拉松的中國公民、中國留學生在東京遭「撞人族」衝撞，以及香港遊客在北海道餐廳遭毆打等。中使館呼籲在日公民結伴外出，避免前往治安較差或人流密集區域，應對滋擾時應優先保證安全並及時報警。